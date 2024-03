Nikolina je odlučila ostati, ali nakon svega što je čula, donijela je najtežu odluku: 'Skinula sam prsten'

Renata i Tamara došle kod Nikoline jer ih je zanimalo kako se osjeća nakon jučerašnje priče na večeri o masaži, a ona je smirivala situaciju i istaknula kako stoji iza toga da Anton nije rekao takve stvari. Ne znam zapravo je li ta priča krenula od Lovre ili Klare, nemam potrebu to ni doznati i mislim da je to više njihov problem nego Antonov i moj", rekla je Nikolina dok joj je Renata govorila da ne može svima vjerovati jer neki se mogu pretvarati da su izvana dobri, a zapravo kriju nešto.

Počela je druga ceremonija odluka, a pred stručnjake su prvi došli Tamara i Filip, koji je zadovoljan kako funkcionira njihov odnos, ali izostaje ljubav. Smatra da Tamara već sve zna o njemu, pa se stoga ne osjeća potrebno dodatno otvarati. S druge strane, Tamara smatra da bi ona pokazala emocije, ali joj trebaju odškrinuta vrata" s njegove strane. Filip je shvatio kako je rekla da joj općenito u životu treba da joj netko otvori vrata i da nije nužno mislila na njega te dodao da mu se Tamara sviđa kao osoba, ali ne više od toga. Unatoč tome, oboje su odlučili ostati u eksperimentu.

Sljedeći su bili Tiago i Tina, koja je prvo pričala o lijepim stvarima, a potom spomenula i manje lijepe trenutke. Tiago je priznao da je osjećao krivnju zbog trauma iz prijašnje veze i da je trebao reći da ne želi gledati u Tinin telefon, no nakon razgovara s njim, ona je shvatila i njegovu stranu priče i odmah mu oprostila. Mi smo najzreliji par. Znamo kako se nositi s teškim situacijama", rekao je Tiago te dodao kako je ovaj tjedan puno naučio o poštovanju. Oboje su napisali da ostaju.

Iako je Ana i dalje oprezna, odlučila je početi ispočetka s Alenom. Stručnjaci su izrazili zabrinutost da Alen možda nije iskren jer je čudno da je tako brzo promijenio ponašanje prema njoj. I ja se slažem s vama da sam druga osoba, ali stvar je u tome da sam ovo zapravo ja i da tek sad dolazim na nekakav svoj teritorij, gdje se mogu opustiti, pokazati sebe i gdje me Ana može realno upoznati jer vjerujem da ono prije nisam bio ja", rekao je Alen dok su ga stručnjaci molili da bude iskren, ali uz poštovanje. Oboje su odlučili ostati, a Ana je objasnila kako želi vidjeti u kojem će smjeru njihov odnos razvijati.

Stručnjaci su željeli raščistiti je li istina da je Anton rekao Lovri da je njegova supruga stara, odnosno da ima staru kožu. Nikolinu je ta situacija malo uznemirila jer ne voli drame i kad se nekoga javno proziva. Nije željela ni pitati Antona je li to izrekao jer smatra da to nije njezina stvar, nego njegova, no stručnjaci su željeli čuti njega. Rekao sam odmah da nisam to rekao, iznenađen sam", rekao je Anton dok se Lovre čudio svemu što je čuo, pogotovo tome da Anton ne gleda na godine kod žena.