Nikolina objavila prekrasan prizor s mora gdje sad živi i otkrila što je veseli: 'To je ljepota'

Nikolina je za RTL.hr otkrila o kakvoj se promjeni radi. "Privremeno sam se preselila na more. Preselila sam zbog renovacije kuće koju imamo na moru. Projekt s majstorima, namještajem i drugim stvarima će zahtijevati nadzor. A i oduvijek mi je bila želja preseliti se na more", ispričala je.

Otkrila je do kada će boraviti na Jadranu. "Do daljnjeg, odnosno najvjerojatnije do zime, ali dolazit ću, naravno često i Zagreb i Veliku Goricu", rekla je Nikolina.

Sada je otkrila na društvenim mrežama što joj se sviđa na moru tijekom jeseni i zime. "Kad me netko pita što ću na moru tijekom jeseni i zime. Ako mene pitate, sad je najljepše - takav mir i ljepota sporog življenja", napisala je Nikolina.