Nikolina za RTL.hr o Alenovoj izjavi da mu se dopala: 'Polaskana sam...'

Polaskana sam komplimentom od bilo koje osobe, pa tako i Alena, uvijek je lijepo čuti da se nekome sviđaš - no to mi ne predstavlja zaista ništa više od samog komplimenta. Malo me iznenadilo doduše, jer nisam tako nešto uopće očekivala.

Je li vas povrijedila njegova izjava, da ste poput njegove mame?

Nije me povrijedila njegova izjava jer ne razumijem o čemu je on tu uopće pričao - ako je netko čangrizav i sitničav kako me opisao, to je u ovom odnosu on. Osim toga, mislila sam da je gospodin koje takve sitničavosti ne bi izražavao pred kamerama, ali očito sam se prevarila jer takvi komentari zapravo nisu bili niti istiniti niti lijepi, pogotovo s obzirom na to koliko sam se trudila olakšati mu cijelu ovu situaciju kad sam vidjela da je energetski pao tijekom medenog mjeseca i zajedničkog useljenja. Puno smo razgovarali i vjerujem da nas nakon ovog očekuju samo opušteniji dani bez tenzija. A to je ono što želim u ovom trenutku. Mir i drama-free odnos.

Što kažete na druge parove, tko vam se najviše svidio i zašto?

Svidjeli su mi se svakako Tina i Tiago jer se iz aviona vidi da su za sada oni jedini pravi romantični par među nama i preslatki su mi, oboje pršte energijom. Osim njih, mislim da se kao prijateljski par super slažu Tamara i Filip, užasno je zabavno u njihovom društvu i super mi je kako su se oboje prilagodili situaciji u kojoj su se našli unatoč početnim ružnim Filipovim komentarima. Tamara je cijelu situaciju podnijela kao kraljica i na tome joj se divim. Žao mi je radi ružnog početka i smjera u kojem ide Anin i Alenov odnos, ne vjerujem da se stvari tu daju popraviti. A što se tiče ostalih parova, još mi je teško procijeniti s obzirom na to da nisam puno bila s njima u interakciji budući da su sjedili na drugom kraju stola.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':