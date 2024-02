Nikolina za RTL.hr o Antonovim komentarima da je poput njegove mame: 'Mislila sam da je gospodin'

Pitali smo Nikolinu za komentar, koja je ranije u intervjuu za RTL.hr rekla kako joj je drago što je dobila supruga koji joj uvijek čuva leđa.

"Nije me povrijedila njegova izjava jer ne razumijem o čemu je on tu uopće pričao - ako je netko čangrizav i sitničav kako me opisao, to je u ovom odnosu on. Osim toga, mislila sam da je gospodin koje takve sitničavosti ne bi izražavao pred kamerama, ali očito sam se prevarila jer takvi komentari zapravo nisu bili niti istiniti niti lijepi, pogotovo s obzirom na to koliko sam se trudila olakšati mu cijelu ovu situaciju kad sam vidjela da je energetski pao tijekom medenog mjeseca i zajedničkog useljenja. Puno smo razgovarali i vjerujem da nas nakon ovog očekuju samo opušteniji dani bez tenzija. A to je ono što želim u ovom trenutku. Mir i drama-free odnos", naglasila je Nikolina.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':