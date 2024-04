Nikolina za RTL.hr o odlasku iz eksprimenta: 'Ne prođe ni nekoliko dana, a da mi se Anton ne javi'

Kakva su bila tvoja očekivanja u vezi s partnerom kada si ušla u show, s obzirom na to da si izrazila razočaranje što nisi dobila nekoga tko je bio otvoren za eksperiment kao ti?

Nisam još bila spremna otići iz eksperimenta jer iz svakog iskustva u životu nastojim izvući maksimalno i naučiti što više o sebi. U ovom projektu nisam bila sama, nego prije svega partnerica. Zbog toga mislim da sam donijela ispravnu odluku. Ovo je ipak 'Brak na prvu', a kako između nas nije bilo ništa više od prijateljskog odnosa, smatram da je jedino ispravno bilo otići. To je bio prirodan kraj za oboje.

Kako gledaš na Antonovo naglašavanje da su ga nedavni osobni problemi kočili u vašem odnosu?

Anton jednostavno nije bio spreman za ovakvu vrstu eksperimenta i eksponiranja. Sve mu je to bilo jako naporno. Dodajmo tome činjenicu da je introvertirana osoba koja se naviknula na svoj mir i svoje rutine i to da su ga brojne kamere i izjave jako umarale fizički i psihički, na kraju je sve ispalo tako kako je. I mislim da nema potrebe više tražiti objašnjenja, prihvaćanje realnosti je bitnije za osobni mir od zamaranja 'zašto'.

Zamjeraš li možda Antonu što se nije više potrudio?

Zamjeram možda jedino to što je mogao imati malo više energije te smo se u eksperimentu mogli malo više zabaviti. Ne zamjeram mu što se nije potrudio oko mene kao žene jer sam vrlo rano shvatila da ni on mene ne privlači kao muškarac. To što sam ja empatična, posvećena, topla i taktilna osoba možda je pogrešno shvaćeno kao moj interes za njega kao muškarca. Od drugog dana medenog mjeseca znala sam da nije muškarac za mene te sam se zbog toga više mogla posvetiti upoznavanju te osobe kao partnera u showu i prijatelja, kao i spoznavanje sebe kroz sve te situacije.

Smatraš li da biste ti i Anton imali šanse za razvijanje dubljeg odnosa da ste se upoznali u drugačijim okolnostima?

Ne bih rekla. Smatram da bi i u drugačijim okolnostima smjer odnosa bio lijepo prijateljstvo kroz uzajamno poštovanje i duboke razgovore. Jedino smatram da bi u drugačijim okolnostima do toga možda došlo s manje stresa i neugode za njega.

Koje su to osobine ili trenuci vezani uz Antona koje nikada nećeš zaboraviti?

Naši dugi i duboki razgovori izvan kamera, o svemu i svačemu. Njegovu empatiju i dobru i nježnu ljudsku dušu. Te svakako gestu koju je napravio za moj rođendan, kad me iznenadio poklončićem i lijepom porukom. Unatoč tome kako su stvari prikazane ili kako su ih ljudi doživjeli, zaista jesmo bili tu jedno za drugo, kao što bi svaki partner trebao tu biti za svoju osobu.

Anton i ti rastali ste se u miru. Kakav je trenutno vaš odnos, jesi li u kontaktu s Antonom?

Odnos s Antonom ostao je jako lijep. Iako se vratio u Barcelonu, ne prođe više od nekoliko dana da mi se ne javi i provjeri kako sam i što mi se događa u životu. Izgradili smo odnos temeljen na međusobnom poštovanju u koji se ni u jednom trenutku nije upleo ničiji ego ili zamjeranje i mislim da sam stekla prijatelja i divnu osobu za cijeli život.

