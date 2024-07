Ništa od zakopavanja ratne sjekire kod Klare i Lovre: 'Blokirao me na društvenim mrežama'

"Nije me baš pohvalio. I onda sam ja imala potrebu da mu zahvalim što je on stavio moju sliku i u biti, tako smo nekako krenuli u komunikaciju", izjavila je.

Otkrila je kako se ona prva javila Lovri i to zato jer je objavio njezinu fotografiju na društvenim mrežama.

"Lovre i ja smo iz eksperimenta izašli s dosta trzavica, u ne baš najboljim odnosima. Nismo se čuli praktički cijeli show. Čuli smo se nedavno. Izašli smo, kažem, ne u najboljim odnosima, ali evo..., sad smo stvarno bolji i mislim da je sve to tamo trebalo biti tako da bi sad vani bilo ovako kako je", rekla je nedavno Klara za RTL.hr

Istaknula je kako su razgovarali o njihovom ponašanju i svim situacijama tijekom eksperimenta.

"Prvobitno smo se ispričali jedan drugome, ja za svoje ponašanje, on za svoje ponašanje. Mogu reći da smo zakopali sve ratne sjekire", otkrila je i dodalala kako su njih dvoje prijatelji, no da to ostaje samo na prijateljstvu. "Ništa više tu neće biti", rekla je.

Ipak posljednje je otkrila kako to više nije tako... ''Blokirao me na društvenim mrežama'', rekla je Klara za RTL.hr.

Propuštene epizode 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':