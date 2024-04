Nisu kliknuli ni na drugu: 'Uvrijedila si me. Rekla si da sam sirov, a ja tebi nijednu ružnu riječ nisam uputio'

Karmen i Josip odlučili su još ostati u showu, ali i dalje spavaju na različitim adresama. Godilo mi je to jako, imao sam dosta vremena za sebe", rekao je Jole, a i Karmen je priznala da je napunila baterije i uživala u opuštenim trenucima. Kad se vratio u stan, razgovarali su o ceremoniji i Jole je rekao kako mu se svidjelo što su stručnjaci realno sagledali njihovu situaciju. Mi otpočetka nismo kliknuli. Tko je tu kriv, nije kriv, ti si takva, ja sam takav...", pokušao je objasniti da nema krivca za njihov odnos, ali Karmen se nije složila te je pokrenula diskusiju oko toga.

Jole je nastavio sa svojom pričom kako nema kemije među njima, no Karmen smatra da to nije jedini njihov problem. Njoj je zasmetalo što je Boris rekao da njemu vjeruje, a ona je objašnjavala kako se pred stručnjacima trudila biti realna i da ga nije željela uvrijediti. Ali uvrijedila si me. Rekla si da sam sirov pred kamerama, a ja tebi nijednu ružnu riječ nisam uputio", komentirao je Josip i dodao kako bi se ona njemu trebala ispričati te da nije ništa pokušala kako bi ga zapravo upoznala. Josipu je sve ili ništa i ima neki svoj doživljaj da otpočetka nije kako je trebalo biti i kao da je ostao na tome, teško se miče s tog mjesta", zaključila je Karmen.

Pred kandidatima je tjedan različitosti, a hoće li to pomoći parovima da razumiju jedno drugo i prihvate drukčija mišljenja - ne propustite pogledati u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' od 21.15 na RTL-u!