Njihove duše su se prepoznale: 'Dao bih ti ruku i kad bi se svi okrenuli od tebe'

Parovi su se nakratko razdvojili kako bi u društvu najbližih te ponajprije sami sa sobom razmislili o svemu što su proživjeli u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' te da bi poslije toga odlučili ima li njihov odnos budućnost kad se kamere ugase.

Irma se našla s kumom kojem je pričala o zamjeni partnera, a on je izrazio želju da upozna Franju. Darko se polako vratio u svoju svakodnevicu, prijateljima je pričao o odnosu s Bojanom te da su zasad prijatelji, a i ona je lijepo pričala o Darku svojoj kumi. Mislim da je tu Bojana više išla zbog neke svoje promocije", rekla je Darkova kuma, koja zna da on u sve ide srcem. Svi su počeli pisati zavjete, još ne znajući točno kojim će to smjerom ići i svi su zaključili da je bilo teže prvi put ih pisati.

Bojana i Darko su se razveselili čim su se vidjeli, pohvalili su jedno drugome izgled i priznali si da su si malo nedostajali. Prvi je čitao Darko, koji je priznao da je zahvalan što ju je upoznao - iskrenu i lijepu izvana i iznutra. Obećao joj je da će uvijek biti tu za nju, podrška i vjetar u leđa u svemu. Možda se nama u ovom trenutku nije dogodila ljubav, ali je prijateljstvo, što je vrlo dragocjeno", rekao je Darko, a Bojana ga je hvalila kako divno piše i da je to njoj melem za dušu jer je uvijek hvali.