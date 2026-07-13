'Normalno je da nemaš svoju nekretninu i radiš za drugoga': Petra iz 'Braka na prvu' otvoreno o onome o čemu mnogi šute

Liječnica, influencerica, a odnedavno i televizijska voditeljica, Petra Meštrić, svojom je posljednjom objavom na Instagramu potaknula važan razgovor o životnim prioritetima i pritiscima modernog društva

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Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odlučila je progovoriti o temama koje se često prešućuju na društvenim mrežama, pozivajući na normalizaciju života koji ne slijedi uvijek zadane kalupe uspjeha.

'Ajmo normalizirati nesavršenost'

U kratkom videu, Petra Meštrić navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis: "da nemaš svoju firmu i radiš za nekoga", "da nisi cijelo ljeto na moru", "da još nemaš svoju nekretninu", "da se veseliš sitnicama", "da nemaš 'savršen' odnos" i "da uspjeh gradiš polako".

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Ovim je izravno prozvala nerealna očekivanja koja se često nameću, osobito kroz idealizirane prikaze na društvenim mrežama. Poruka je zaokružena snažnim opisom: "U svijetu punom uspoređivanja, najveći uspjeh je živjeti život koji tebe ispunjava". Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje odobravanje. "Ispunjavam sve uvjete! Ajd' nekretnina, al' i ona je od banke", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bravo Petra! Baš to često komentiram i pišem zadnje vrijeme!".

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