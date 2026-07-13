Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

'Normalno je da nemaš svoju nekretninu i radiš za drugoga': Petra iz 'Braka na prvu' otvoreno o onome o čemu mnogi šute

Liječnica, influencerica, a odnedavno i televizijska voditeljica, Petra Meštrić, svojom je posljednjom objavom na Instagramu potaknula važan razgovor o životnim prioritetima i pritiscima modernog društva

RTL.hr
13.07.2026 21:00

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odlučila je progovoriti o temama koje se često prešućuju na društvenim mrežama, pozivajući na normalizaciju života koji ne slijedi uvijek zadane kalupe uspjeha.

'Ajmo normalizirati nesavršenost'

U kratkom videu, Petra Meštrić navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis: "da nemaš svoju firmu i radiš za nekoga", "da nisi cijelo ljeto na moru", "da još nemaš svoju nekretninu", "da se veseliš sitnicama", "da nemaš 'savršen' odnos" i "da uspjeh gradiš polako".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Ovim je izravno prozvala nerealna očekivanja koja se često nameću, osobito kroz idealizirane prikaze na društvenim mrežama. Poruka je zaokružena snažnim opisom: "U svijetu punom uspoređivanja, najveći uspjeh je živjeti život koji tebe ispunjava". Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje odobravanje. "Ispunjavam sve uvjete! Ajd' nekretnina, al' i ona je od banke", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bravo Petra! Baš to često komentiram i pišem zadnje vrijeme!".

Od medicine do televizije kao put do ispunjenja

Poruka Petre Meštrić dobiva na težini kada se uzme u obzir njezin vlastiti životni put. Javnosti poznata kao sudionica showa 'Brak na prvu', Meštrić je po struci liječnica, no nedavno je donijela hrabru odluku o zaokretu u karijeri. U svibnju 2026. objavljeno je da napušta medicinu kako bi preuzela voditeljsku palicu, istaknuvši kako je televizija njezina "prva ljubav".

petra meštrić petra brak na prvu brak na prvu
Farma

Tata za pet! Dario iz 'Farme' pozirao s malenom princezom i raznježio pratitelje

Brak na prvu

'Brak na prvu' spojio je ove parove: 'Nismo niti u ludilu znali gdje će nas odluka u sudjelovanju odvesti'

Moglo bi te zanimati

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odrezala šiške nakon 15 godina, pogledajte promjenu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pokazala vitku figuru u odvažnoj haljini zmijskog uzorka

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' u nikad elegantnijem izdanju: Istaknula zavodljive noge i isklesano tijelo

Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Nešto ću iskombinirati s dečkom'

Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o samopouzdanju: 'Ne morate biti savršeni, ljudi na plaži vas puno manje gledaju nego što mislite'

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Skinula je višak kilograma i napravila potpuni zaokret u karijeri

Pročitaj na Net.hr
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost