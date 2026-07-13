'Normalno je da nemaš svoju nekretninu i radiš za drugoga': Petra iz 'Braka na prvu' otvoreno o onome o čemu mnogi šute

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odlučila je progovoriti o temama koje se često prešućuju na društvenim mrežama, pozivajući na normalizaciju života koji ne slijedi uvijek zadane kalupe uspjeha.
'Ajmo normalizirati nesavršenost'
U kratkom videu, Petra Meštrić navodi niz životnih situacija koje bi, prema njoj, trebalo prihvatiti kao potpuno normalne. "Ajmo normalizirati ovo", stoji u natpisu koji se pojavljuje preko snimke, nakon čega slijedi popis: "da nemaš svoju firmu i radiš za nekoga", "da nisi cijelo ljeto na moru", "da još nemaš svoju nekretninu", "da se veseliš sitnicama", "da nemaš 'savršen' odnos" i "da uspjeh gradiš polako".
Ovim je izravno prozvala nerealna očekivanja koja se često nameću, osobito kroz idealizirane prikaze na društvenim mrežama. Poruka je zaokružena snažnim opisom: "U svijetu punom uspoređivanja, najveći uspjeh je živjeti život koji tebe ispunjava". Objava je naišla na brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje odobravanje. "Ispunjavam sve uvjete! Ajd' nekretnina, al' i ona je od banke", našalila se jedna korisnica, dok je druga dodala: "Bravo Petra! Baš to često komentiram i pišem zadnje vrijeme!".
Od medicine do televizije kao put do ispunjenja
Poruka Petre Meštrić dobiva na težini kada se uzme u obzir njezin vlastiti životni put. Javnosti poznata kao sudionica showa 'Brak na prvu', Meštrić je po struci liječnica, no nedavno je donijela hrabru odluku o zaokretu u karijeri. U svibnju 2026. objavljeno je da napušta medicinu kako bi preuzela voditeljsku palicu, istaknuvši kako je televizija njezina "prva ljubav".