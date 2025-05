Nova ceremonija dovest će parove, ali i stručnjake, do novih spoznaja: 'Ne vjerujem da je to baš onako kako se prikazuje na van'

Kristina će zvati svog bolesnog supruga Franju, no on joj na pozive neće odgovarati: Pretpostavljam da Franjo neće doći na ceremoniju. Ima četrdeset mojih propuštenih poziva od jutros, vidjet ćemo koje je opravdanje što se ne javlja", komentirat će iznervirana Kristina.

Kristina će na ceremoniju stići sama, s pretpostavkom da će Franjo svoju odluku poslati. Sad je već dosta vremena prošlo i može se vidjeti štima li među parovima ili ne štima", mudro će zaključiti jedna od kandidatkinja, a Manuel će pred svoju prvu ceremoniju priznati da mu sama riječ ceremonija budi tremu i uzbuđenje. Ne bih rekao da se bojim, ali pozitivna neka trema postoji", zaključit će.

Za jedan od parova Iva Stasiow i Matej Sakoman složit će se da lijepo napreduju i da se njihov odnos razvija, ali Dean Pelić će reći: Ja znam da moji kolege misle da je to iskreno, ali ja ne dijelim to mišljenje stopostotno. Volio bih da je, ali ne vjerujem da je to baš onako kako se prikazuje na van."

Ne propustite pogledati četvrtu ceremoniju odluke u novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' večeras od 21.10 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.