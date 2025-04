Nove napetosti! Darko molio Višnju da prestane: 'Ja sam joj to već rekao u par navrata'

Darko i Višnja rješavali su zadatak koji su im zadali eksperti sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' i pokazali su jedno drugome poredak svojih prioriteta u životu. Višnja je ponovno potegnula škakljivu temu Darkove djece koju je on stavio na drugo mjesto iza partnera.

"Molim te da to preskočimo", rekao joj je Darko. "Ja sam to Višnji rekao već u par navrata i ne želim više potezati jedno te isto 150 puta", istaknuo je on.