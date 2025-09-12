Novi početci i obitelji koje su nastale pred kamerama! Ovo su sve bebe 'Braka na prvu'

icon-close

'Brak na prvu', popularni sociološki eksperiment donio je brojne emocije, ali i neočekivane sretne završetke. Iako je u prvom planu bila potraga za ljubavlju, mnogi su iz 'Braka na prvu' izašli s nečim još dragocjenijim – obitelji. Prisjetimo se stoga svih beba 'Braka na prvu'.

Adam i Goga - tri sina

Gordana i Adam Kromer upoznali su se tijekom snimanja prve sezone showa 'Brak na prvu', ali ne kao supružnici. Gordana je bila "udana" za Dejana Vukobratovića, a Adam za Nikolinu Tutić. No kako su počeli problemi s njihovim partnerima, tako su se Gordana i Adam, oboje zaljubljenici u fitnes, počeli družiti, prvo u teretani, a zatim na kavama.

icon-expand Adam i Goga sa sinovima, Brak na prvu FOTO: Instagram

Rodile su se simpatije, nakon snimanja otišli su na izlet i shvatili kako su zapravo - zaljubljeni. Par je ubrzo počeo živjeti zajedno, zatim je stigla sretna vijest - Goga je trudna, a u kolovozu 2020. godine na svijet je došao sin, maleni Noel. No to nije bilo jedino slavlje u ovoj obitelji jer iste godine su se zaručili, a na ljeto 2021. i vjenčali. Ubrzo nakon, rodio se drugi sin, maleni Kael, a nedavno su dobili i trećeg sina.

Andrea i Marko - jedan sin

Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.

icon-expand Andrea, Liam i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Naime, Andrea je rodila 12. rujna prošle godine, a Marko je otkrio za RTL.hr da je bio prisutan na porođaju. ''Bilo je baš neponovljivo iskustvo biti prisutan na porodu'', komentirao je i dodao kako je sve prošlo super i relativno jako brzo

Mura Klara i Marko - jedan sin

Mura Klara i Marko iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' 11. rujna postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak. "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju.

icon-expand Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: RTL

"Život svoj, ljubav, sve ću mu dati", dodao je. Naime, maleni je na svijet stigao uoči njegova rođendana. Podsjetimo, Mura Klara i Marko upoznali su se u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta, a klik se dogodio odmah prve večeri. Ostatak eksperimenta bili su odlučni u tome da očuvaju svoju vezu, a nekoliko mjeseci kasnije su se i vjenčali. Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!