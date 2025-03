Novi ekspert 'Braka na prvu' Dean Pelić za RTL.hr o ključu uspješnog braka: 'Ljudi guraju probleme pod tepih'

Nimalo treme. Imam dugogodišnje iskustvo pred kamerama, gotovo pa cijeli život, kao i iskustvo komunikacije i rada s ljudima. Za ulogu se nisam posebno pripremao, malo jesam na platformi Voyo gledao neke sezone iz drugih zemalja, s obzirom na to da ne mogu reći da sam baš pratio 'Brak na prvu' prije ovoga. Zapravo sam jedva čekao da krenemo sa snimanjem i sada jedva čekam da krene prikazivanje.

Imat ćete ležeran, prijateljski pristup prema parovima. Mislite li da je to vaša prednost?

Da, gledam to iz svoje perspektive; kako bih htio da netko sa mnom razgovara da je situacija obrnuta. Prijateljski, otvoreno, razumljivo. Moji pratitelji i moji čitatelji su na takav pristup već naučili kroz moje knjige i objave i tako me i znaju. I takav i jesam. Drugačiji i ne mogu biti. Drugi se i najbolje otvaraju nekome tko "priča njihovim jezikom" i tko ih razumije jer zna o čemu pričaju i jer je to isto prošao, onda ta sama komunikacija i ne može biti drugačija od prijateljske, otvorene i ležerne. Ali s naglaskom da uvijek nađemo neko rješenje, odnosno, zaključak na kraju.