Novi kandidati 'Braka na prvu' - Nikolina i Alen: Ona je avanturistica, a on voli egzotične ljepotice

NIKOLINA DIANEŽEVIĆ (34)

Zagrepčanka Nikolina je snažna žena koja smatra da je gubljenje vremena plakati za izgubljenim tako da je nakon prekida posljednje duge veze odlučila ponajprije raditi na sebi. Tada je bila osoba koja je davala puno i uvijek stavljala partnera na prvo mjesto, što je i bio najvažniji razlog prekida. Provodi puno vremena na Baliju, bila je i u budističkom samostanu, gdje je meditirala i prakticirala jogu, a željela se preseliti u Tajland. Sezonski radi kao kuharica na brodu, a s obzirom na to da je surađivala na stvaranju pet kuharica, počela se baviti i fotografijom. Uz sve to, završila je školu za trenericu fitnessa! Budući da voli avanture, prijavila se u 'Brak na prvu' i želi pokušati pronaći ljubav, a gledateljima je poznata iz emisija 'Tri, dva, jedan - peci!' i 'Gospodin Savršeni.' Iskrenost, otvoren um i ljubaznost ono su što traži kod muškarca, a on mora imati samopouzdanje i strast za životom kao što je njezina prema motorima.