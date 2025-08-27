Emisije
Brak na prvu

Obiteljska idila! Andrea iz 'Braka na prvu' s preslatkim sinčićem Liamom uživala u bajkovitom zalasku suncu

Andrea iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila preslatke fotografije sa sinčićem Liamom

RTL.hr
27.08.2025 08:00

Andrea iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila preslatke fotografije sa sinčićem Liamom. Fotografirali su se uz more u Ninu tijekom prekrasnog zalaska sunca.

Andrea, Brak na prvu
Andrea, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Marko i Andrea su se upoznali i zaljubili u trećoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a netom nakon završetka sezone su prekinuli. Ipak, brzo su shvatili da su ipak jedno za drugo. Zajedno su se upustili i u posao, preselili su se u Slavonski Brod, a potom je u njihov život došao maleni Liam.

Naime, Andrea je rodila 12. rujna prošle godine, a Marko je otkrio za RTL.hr da je bio prisutan na porođaju. ''Bilo je baš neponovljivo iskustvo biti prisutan na porodu'', komentirao je i dodao kako je sve prošlo super i relativno jako brzo

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

Andrea Brak na prvu
