Brak na prvu

Obiteljska sreća Hedvige iz 'Braka na prvu'! Malena Iskra proslavila dva mjeseca života: 'Dva mjeseca radosti'

Hedviga iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila preslatku fotografiju sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom

RTL.hr
27.08.2025 17:00

Hedviga iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila preslatku fotografiju sa suprugom Jovanom i kćerkicom Iskrom koja ja napunila dva mjeseca. "Dva mjeseca radosti", poručila je u opisu objave.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjetimo, Hedviga je ranije za RTL.hr progovorila o porođaju. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

