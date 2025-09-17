Očekivanja vs. stvarnost! Andrea iz 'Braka na prvu' pokazala prsten koji joj je Mislav poklonio: 'Kako ga ne voljeti?'

Andrea Golubić iz 'Braka na prvu' je na TikToku podijelila šaljiv video u kojem je prikazala svoja očekivanja i stvarnost. U videu je napisala: "Kad Mislav kaže da mi je kupio prsten."

U prvom dijelu videa prikazuje luksuzna dijamantna prstenja, stvarajući dojam da će dobiti neki glamurozni poklon. No, u sljedećem kadru prikazuje stvarnost - Mislav joj je poklonio skromni, ali preslatki prsten napravljen od perlica s malim križem. "Kako ga ne voljeti?", napisala je Andrea u opisu videa, ističući kako je i ovaj jednostavan poklon bio pun ljubavi.