Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Očekivanja vs. stvarnost! Andrea iz 'Braka na prvu' pokazala prsten koji joj je Mislav poklonio: 'Kako ga ne voljeti?'

Andrea iz 'Braka na prvu' podijelila je šaljiv video na TikToku i nasmijala pratitelje

RTL.hr
17.09.2025 17:00

Andrea Golubić iz 'Braka na prvu' je na TikToku podijelila šaljiv video u kojem je prikazala svoja očekivanja i stvarnost. U videu je napisala: "Kad Mislav kaže da mi je kupio prsten."

U prvom dijelu videa prikazuje luksuzna dijamantna prstenja, stvarajući dojam da će dobiti neki glamurozni poklon. No, u sljedećem kadru prikazuje stvarnost - Mislav joj je poklonio skromni, ali preslatki prsten napravljen od perlica s malim križem. "Kako ga ne voljeti?", napisala je Andrea u opisu videa, ističući kako je i ovaj jednostavan poklon bio pun ljubavi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Andrea i Mislav upoznali su se u drugoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a od prvog dana odlično su se slagali. Između njih se nije rodilo samo prijateljstvo nego i ljubav, a nedavno su obilježili i petu godišnjicu braka.

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Andrea Golubić Mislav Brak na prvu
Brak na prvu

Silvija iz 'Braka na prvu' otkrila kako je u tjedan dana na jahti zaradila čak 4500 eura - samo na napojnici: Evo koliko zaradi u mjesec dana

Moglo bi te zanimati

Novi početci i obitelji koje su nastale pred kamerama! Ovo su sve bebe 'Braka na prvu'

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' proslavili 5. godišnjicu braka. Objavili neviđene snimke iz showa: 'Neka ih bude još bezbroj'

Romantičan bijeg! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' uživali na bajkovitom Mljetu: 'Ako postoji raj, onda je ovdje'

Ljetna idila! Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nastavili svoje bajkovito putovanje: Očarali prizorima s nove popularne destinacije

Andrea i Mislav iz 'Braka na prvu' nasmijali pratitelje hit videom: 'A nemoj ga zezati'

Sjećate li se prvog susreta Andree i Mislava iz 'Braka na prvu'? Pogledajte trenutak kada ju je prvi put ugledao