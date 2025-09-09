Odmor na Mykonosu! Petra iz 'Braka na prvu' oduševila fotkama u bikiniju: 'Sad objavljujem slike kakve sam nekad mogla samo gledati kod drugih'

Petra Meštrić , koju je publika upoznala u showu 'Brak na prvu' , na Instagramu je podijelila fotografije iz Mykonosa. Podijelila je fotku ispred jacuzzija u plavom bikiniju te poručila: "Sad objavljujem slike kakve sam nekad mogla samo gledati kod drugih."

Petra već nekoliko dana uživa u Grčkoj, a svoje pratitelje redovno iznenadi ljetnim fotografijama na kojima samouvjereno pozira.

Podsjetimo, Petra je nedavno na društvenim mrežama otkrila intimnu priču iz privatnog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", otkrila je Petra.

Inače, Petra Meštrić i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u 'Farmi' gdje je stigao do finala.

