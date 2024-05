Odnos Karmen i Joleta mnogima je nejasan: 'Ne mogu se očima vidjeti, pa što se onda u showu, idite kući!'

Karmen je bila jako umorna od izleta, a još su je rano ujutro probudili radovi na gradilištu. U posjet joj je došao Jole, no Karmen nije bila oduševljena jer se nije naspavala pa nije bila za razgovor dok je Jole to protumačio kao da je puna negativne energije. Ako sam umorna, znači li to negativna energija?" rekla mu je, a Jole dodao: Kod nje trebaju biti idealni uvjeti da bi bila raspoložena i odmorna, to nema veze s umorom!" No Karmen je i dalje odbijala razgovarati s njim pa je predložio da je odvede na jogu, no on ne želi ići s njom jer je joga samo za 'psihiće'.