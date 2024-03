Oglasila se Filipova baka, evo što kaže o Tamari: 'To si se ti od početka malo...'

"Baka, što si to dobila?", pitao je Filip baku. "Dobila sam novine gdje si ti lijepi s Tamarom", odgovorila je ona. "A tko je još u novinama?", pitao je on. "Vidiš, to sam ja i moj dragi mali veliki unuk", rekla je baka. "Dobar unuk, je li tako?", pitao je Filip. Ona je potvrdila. "Tu je najstarija i najmlađa generacija", komentirala je baka. Rekla je da je zadovoljna s novinama i da su lijepo ispali.

"Ti si najpoznatija baka Hrvatske sad, a ja najomraženiji Hrvat", istaknuo je Filip i nasmijao baku. "Nisi, to si se ti od početka malo...", rekla je ona kad se video prekinuo.

Inače, Filip je ranije spominjao baku i kada se šalio s Tamarom koja je rekla da je spremna otvoriti svoja vrata ako on učini isto. Objasnila je da će ako se to ne dogoditi, njihov odnos stagnirati, odnosno sve će ostati na prijateljstvu.