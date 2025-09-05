Okupila se ekipa 'Braka na prvu': Dočekali Jeannette na aerodromu pa zajedno proslavili njezin dolazak

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Jeannette vratila se u Hrvatsku, a u zračnoj luci dočekali su je prijatelji iz showa. Prvo ju je dočekao ekspert Matej Sakoman i dao joj je ružu, a potom i ostatak - Igor, Franjo, Irma te posljednje - Simon.

Jeannette i Simon u showu su ostvarili nevjerojatno prijateljstvo, koje njeguju i dalje, a podrška su im i ostali kandidati.

Nakon susreta u zračnoj luci, ekipa je otišla na druženje, a na društvenim mrežama podijelili su nekoliko fotografija.

"Kako je bilo dobro", napisala je Jeannette.