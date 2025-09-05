Novosti
Brak na prvu

Okupila se ekipa 'Braka na prvu': Dočekali Jeannette na aerodromu pa zajedno proslavili njezin dolazak

Jeannette je iz Francuske stigla u Hrvatsku, a dočekali su je bivši kandidati sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'

RTL.hr
05.09.2025 16:00

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Jeannette vratila se u Hrvatsku, a u zračnoj luci dočekali su je prijatelji iz showa. Prvo ju je dočekao ekspert Matej Sakoman i dao joj je ružu, a potom i ostatak - Igor, Franjo, Irma te posljednje - Simon. 

Brak na prvu
Brak na prvu FOTO: Instagram

Jeannette i Simon u showu su ostvarili nevjerojatno prijateljstvo, koje njeguju i dalje, a podrška su im i ostali kandidati. 

Brak na prvu
Brak na prvu FOTO: Instagram

Nakon susreta u zračnoj luci, ekipa je otišla na druženje, a na društvenim mrežama podijelili su nekoliko fotografija. 

"Kako je bilo dobro", napisala je Jeannette. 

Franjo i Igor, Brak na prvu
Franjo i Igor, Brak na prvu FOTO: Instagram

Fotografije su ustupili RTL.hr portalu. 

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

