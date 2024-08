Okupila se ekipa s Danijelinog vjenčanja: 'Napokon smo svi zajedno'

Danijelino i Alanovo vjenčanje u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' svima je ostalo u prekrasnom sjećanju. Pogotovo Danielinoj ekipi koja se zabavljala do dugo u noć. Njezina je kuma bila glazbenica Anđa Marić, koja je već na samom vjenčanju rekla kako će Danijela Alana pojesti za doručak.

Na vjenčanju je bio i Anđin sin, koji se tada zaštitnički ponio prema majčinoj prijateljici.

"Da sam na njegovom mjestu, ja bih je uhvatila, zavrtila. Svi su to muškarci shvatili okolo i sugerirali mu da ide plesati s mladom. Moj sin se čak i verbalno sukobio s njim, a on je to protumačio kao nešto agresivno. Ja sam mu rekla da on nije agresivan i da je to moj sin te da on štiti Danijelu." komentirala je tada Anđa Marić.