Ona zna sve tajne 'Braka na prvu'! Kreativna producentica Ivana Šimac za RTL.hr: 'Najviše plačem kada se čitaju zavjeti'

Četvrtu sezonu otvorit će šest prekrasnih svadbi i dvanaest odvažnih pojedinaca koji su spremni pronaći ljubav, a među brojnim novostima svakako treba istaknuti da su neki parovi uživali u medenom mjesecu i izvan granica Lijepe Naše! Tako su se neki mladenci zaljubljivali gledajući predivne krajolike Istre, Zagorja i Slavonije, a neki bili očarani slovenskim Bledom i Vogelom te čarobnom Italijom, gdje su u Trstu i Veneciji doživjeli prve ljubavne iskre! Nova sezona sociološkog eksperimenta kreće od 29. siječnja na RTL-u, a dan ranije obožavatelji je mogu pogledati na platformi Voyo.

Kreativna producentica na projektu je Ivana Šimac, koja već godinama radi na RTL-u te je sudjelovala u nekoliko produkcija velikih projekata kao što su 'Big Brother', 'Gospodin Savršeni', 'Zvjezdice', no ističe kako joj 'Brak na prvu' upravo najdraži.

U intervjuu za RTL.hr otkrila je kako izgleda pretprodukcijski proces, kako se biraju kandidati i ostale detalje o ovom sociološkom eksperimentu.

U čemu se nova sezona 'Braka na prvu' za tebe razlikuje od prošlih?

U prethodnim sezonama sam bila ili tim leader ili sam bila glavna urednica. Razlika je u tome što na kraju zaista odluke donosi kreativni producent, ali naravno, snosi i odgovornost. Što se tiče samog sadržaja, odnosno storytellinga unutar sezone.

Sociološki eksperiment kreće za nekoliko dana. Jesi li uzbuđena?

Moram samo napomenuti da 28. siječnja možete gledati već na platformi Voyo. To nam je novost, ali vrlo važna novost. S obzirom na to da svi prelazimo na streaming servise, pa zašto ne bismo i to dodatno izreklamirali? Jako sam zadovoljna. Mislim da smo svi kao tim zapravo jako zadovoljni sezonom. Ono što sam naučila otkad radim ovo je da ako osjetite jako dobar osjećaj koji vas gura unutar ekipe već na samom početku projekta da taj projekt ima puno više šansi da uspije na kraju nego projekti koji odmah krenu nekako negativno. Uvijek je na nama kao timu da odradimo sve profesionalno, da ne gubimo vjeru, volju, nekakvu odgovornost i disciplinu. Ali ako se potrefi da još uza sve to imate jako dobru energiju gdje svi daju još tu dodatnu milju koju kao ne moraju, ali to daju jer vjeruju jako da će to nešto biti dobro - onda imate nešto fantastično, a takav je naš proizvod, odnosno četvrta sezona 'Braka na prvu'.

Kako to postići?

Formule nema. Formula je da u biti morate biti 'people person'. To je nešto što vjerujem da većina ljudi u medijima ima jer se ne bi bavili ovim poslom. Ali morate zaista biti tu za ljude. Ljudi vide i osjete kad je nešto fejk ili kada to odrađujete samo zato jer vam je to u opisu posla ili vam vaša pozicija nameće da morate sad to nešto odraditi ili kada to radite od srca. Gledate u čovjeka, slušate ga i dajete mu savjet, a ne nekako svisoka.

Koliko ljudi ima na projektu 'Brak na prvu'?

Bilo nas je oko 60. Pričam sad samo o ljudima koji su cijelo vrijeme bili tamo, a ako uključimo tu još i catering koji nam je svaki dan pomagao jer set je zapravo dug i iscrpan. Tu bi se vjerojatno popelo još još nešto malo iznad 60 ljudi.

Koliko ranije počinjete s pretprodukcijom?

Uvijek mi je razlika između prve sezone nekog formata na našem tržištu i kasnijih sezona. Što to znači? Znači da kad krenete s nekim novim formatom, vi zapravo potpuno ispočetka krenete raditi bazu. Naravno da svi funkcioniramo i na temelju prijava, ali budući da televizija nije što je nekad bila, ne možemo se isključivo bazirati na prijave. Tako da mi zapravo radimo i po principu direktnog castinga koji počinje relativno rano, pa recimo, već početkom godine u veljači počnemo tražiti ljude, raspitivati se, gledati komentare i gledati one koji nas prate i razne druge stvari. Znači, to je nekakav proces istraživanja koji bi vam garantirao zapravo da ćete uspjeti doći do osoba koje možda ni ne znaju da žele, ali kad im se obratite, počnete s njima komunicirati, oni razmisle o tome i onda ih možda i dobijete da jednostavno dođu na razgovor. Prvotni razgovor koji je neobuzdan koji je informativan, a onda kasnije se kreće u proceduru. Casting je po meni vrlo ključan i jako želim naglasiti da je on on ključan za uvjete u kojima radimo, okvire koje imamo unutar naših hrvatskih produkcija. Mislim da je casting, ako je dobar, ako je napravljen smišljeno i organizirano, onda on nosi 60 posto sadržaja. Vjerujem da će neki kolege možda reći kako to nije istina. Naravno da postoji i struktura i ono što mi radimo, lako će se razvijati storytelling, ali unutar reality formata koji nisu fiction vi ne možete nikada garantirati da će se točno po strukturi stvari događati. Zbog toga je taj casting, po meni, ključan - da ti likovi nose vaš storytelling.

Kako odabrati baš tih 12 kandidata koji ulaze u sociološki eksperiment?

Kada dobivate prijave vi morate znati da se puno toga eliminira već samo po sebi. Neki to naprave iz šale, neke prijave drugi pa te osobe ni ne znaju kad ih mi kontaktiramo da su u bazi. Ima onih koji se predomisle u međuvremenu i tu je veliki postotak onih koji otpadnu u samom startu ili se sami eliminiraju. Zbog toga je važno da radimo ova istraživanja o kojima sam pričala.

Neki parovi su i dalje zajedno. Jesi li vjerovala da će se to dogoditi?

'Brak na prvu' mi je profesionalno, ali i osobno, najdraži show na svijetu. Stvarno se svašta dogodi, a na kraju isto tako dobijete ili ljubav ili dobijete nekakvu lekciju. Svako za sebe nešto i zvuče. Australska inačica showa ima takav prosjek, nekada i gori od nas, a mi smo puno manja zemlja nego Australija koja čak često i zbog engleskog govornog područja zna imati Amerikance kao kandidate ili Engleze, tako da zapravo, kad mi to sve svedemo na na naše mogućnosti, mislim da su naši omjeri baš zavidni, što ljudi često ne percipiraju. Oni samo vide koliko je parova bilo u sociološkom eksperimentu. T

To je veliki veliki uspjeh po meni jer gledajući oko sebe što se događa s mojim prijateljima, poznanicima, obitelji i koliko je teško naći ljubav u stvarnom životu, mislim da je to sasvim realno da imaš jedan ili dva para po sezoni i smatram to uspjehom. Očekivala sam da će se ljubav dogoditi zato što znam kakav tim ljudi radi iza toga. Znam tko su naši stručnjaci, znam koliko dugo rade s parovima tako da sam stvarno očekivala da će barem jedan par u sezoni zaista uspjeti.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.

