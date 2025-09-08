Novosti
Brak na prvu

Oni se ne odvajaju ni nakon showa! Ekipa 'Braka na prvu' slavi prijateljstvo koje traje

Doris, Tina, Franjo, Hrvoje, Višnja, Simon, Jeannette i Irma, bivši kandidati nisu samo televizijska priča, njihovo prijateljstvo i dalje živi

RTL.hr
08.09.2025 07:32

Sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' možda je završila na malim ekranima, ali za neke od bivših kandidata, zabava, prijateljstvo i druženje traju i dalje!

Ovog vikenda ponovno su se okupili mnogi članovi najkomentiranije sezone: Doris, Tina, Franjo, Hrvoje, Višnja, Simon, Jeannette i Irma, a osmijesi, zagrljaji i dobra vibra jasno su pokazali da njihovo prijateljstvo nije bilo samo za kamere.

Višnja, Doris, Tina, Jeannette, Brak na prvu
Višnja, Doris, Tina, Jeannette, Brak na prvu FOTO: Instagram

Podsjećamo, Jeannette je nedavno ponovno stigla iz Francuske u Hrvatsku, a doček su joj priredili bivši kandidati s kojima je ostvarila neraskidive veze. Njena povezanost sa Simonom, koja je izrasla iz prijateljstva pred kamerama, i dalje je među najsnažnijima, a uz njih i ostatak ekipe pokazuje koliko im svima ova iskustva znače.

Brak na prvu

Okupila se ekipa 'Braka na prvu': Dočekali Jeannette na aerodromu pa zajedno proslavili njezin dolazak

