Oni se ne odvajaju ni nakon showa! Ekipa 'Braka na prvu' slavi prijateljstvo koje traje

Sezona sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' možda je završila na malim ekranima, ali za neke od bivših kandidata, zabava, prijateljstvo i druženje traju i dalje!
Ovog vikenda ponovno su se okupili mnogi članovi najkomentiranije sezone: Doris, Tina, Franjo, Hrvoje, Višnja, Simon, Jeannette i Irma, a osmijesi, zagrljaji i dobra vibra jasno su pokazali da njihovo prijateljstvo nije bilo samo za kamere.
Podsjećamo, Jeannette je nedavno ponovno stigla iz Francuske u Hrvatsku, a doček su joj priredili bivši kandidati s kojima je ostvarila neraskidive veze. Njena povezanost sa Simonom, koja je izrasla iz prijateljstva pred kamerama, i dalje je među najsnažnijima, a uz njih i ostatak ekipe pokazuje koliko im svima ova iskustva znače.
