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Brak na prvu

Osmijesi od uha do uha: Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili sa suprugom i kćeri

Bivša kandidatkinja popularnog showa 'Brak na prvu' Hedviga nastavlja dijeliti najljepše obiteljske trenutke sa svojim pratiteljima

RTL.hr
10.08.2026 10:00

Nakon morskih avantura, Hedviga je na svom Instagramu objavila presladak selfie koji pršti dobrom energijom i osmijesima.

Osmijesi od uha do uha

Na novoj fotografiji Hedviga pozira u društvu supruga Jovana i njihove kćerkice Iskre. Svi troje uživaju na suncu, a vesela tročlana obitelj pozirala je zagrljena i vidno raspoložena.

Hedviga nije skrivala sreću dok je pozirala uz supruga koji je na licu imao sunčane naočale, dok su malenu Iskru nježno držali u naručju. Uz fotografiju je stavila naljepnicu s natpisom "Family Time!" (obiteljsko vrijeme), bijelo srce te označila svog supruga Jovana.

Hedviga, Brak na prvu
Hedviga, Brak na prvu FOTO: Instagram

Najljepši životni period

Podsjetimo, Hedviga je u showu osvojila gledatelje svojom toplinom i rječitošću, a nakon snimanja sreću je pronašla uz Jovana, s kojim je u lipnju prošle godine dobila kćerkicu Iskru.

Iako je prošla kroz visokorizičnu trudnoću, danas živi svoju obiteljsku bajku, a svaka nova objava na društvenim mrežama dokazuje koliko joj nova uloga majke i supruge savršeno pristaje.

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Brak na prvu

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