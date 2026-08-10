Osmijesi od uha do uha: Hedviga iz 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj idili sa suprugom i kćeri

Nakon morskih avantura, Hedviga je na svom Instagramu objavila presladak selfie koji pršti dobrom energijom i osmijesima.

Na novoj fotografiji Hedviga pozira u društvu supruga Jovana i njihove kćerkice Iskre. Svi troje uživaju na suncu, a vesela tročlana obitelj pozirala je zagrljena i vidno raspoložena.

Hedviga nije skrivala sreću dok je pozirala uz supruga koji je na licu imao sunčane naočale, dok su malenu Iskru nježno držali u naručju. Uz fotografiju je stavila naljepnicu s natpisom "Family Time!" (obiteljsko vrijeme), bijelo srce te označila svog supruga Jovana.