Ovaj trenutak promijenio je odnos Mure Klara i Marka! Izmamio joj je osmijeh na licu...

U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Mura Klara i Marko nisu kliknuli na prvu. On je smatrao kako je ona premlada za njega, a ona je otvorena rekla kako on nije njezin tip muškarca. No, prvi dojam ih je, izgleda, prevario jer su u nastavku večeri, odnosno vjenčanja, sasvim dobro funkcionirali.

Na RTL.hr donosimo dosad neviđeni video sa snimanja - s fotografiranja i prvog ozbiljnijeg razgovara između novopečenog para.

"Sedam tetovaža? Gdje ih sve imaš", pitao je Marko Muru Klaru budući da im je to zajednička tema. Ona je odgovorila kako ih više neće raditi, odnosno da je sada s time stala.