Ovakav 'klik' se u 'Braku na prvu' dosad nije dogodio: 'Ona je moja žena, 100 posto za mene'

Je li prvi susret presudan? Ako su u pitanju Tina i Tiago onda definitivno - da! Ovo je prvi par sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji je na ceremoniji izrekao 'da', a njihovo upoznavanje bilo je možda i najenergičnije u svim dosadašnjim sezonama ovog RTL-ovog projekta. Oboje su ovome pristupili vrlo otvoreno, bez prevelikih očekivanja, a to se moglo vidjeti već tijekom prvog susreta.

Tina se prvotno zabunila. Mislila je da je kum mladoženja, no onda je vrlo brzo shvatila kako Tiago stoji kraj nje. To im je svima bio prvi razlog za smijeh do suza. Tiago se Tini iskreno razveselio, a ona mu se ispričala na zabuni.

"Baš mi je bed, ali kada sam išla tamo nisam ga vidjela. Bio je u kutu. Mislila sam da je kum mladoženja, ali onda sam vidjela da je još jedna osoba tamo. Jako mi se svidio", rekla je Tina i dodala kako je Tiago "lud".

"Ona je baš za Tiaga, 100 posto, ona je moja žena", rekao je Tiago.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte i na platformi Voyo.