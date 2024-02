Ovakva se kemija rijetko viđa! Tina otkrila i rade li na intimi: 'Ide i to malo po malo'

Prvi su kod stručnjaka Sanele Kovačević Nelly, Ive Stasiow i Borisa Blažinića sjeli Tina i Tiago, koji slove kao jedan od najskladnijih parova u dosadašnjem sociološkom eksperimentu.

Sanela je Tiaga pitala privlači li ga Tina na svim razinama - fizički, intelektualno i emocionalno. "Da, mogu reći da me privlači. Znam da će biti i uspona i padova, ali tu sam", rekao je Tiago. Tina je naglasila kako joj se Tiago sviđa na svim nivoima i to je to. Mislim da ne trebam više ništa govoriti", naglasila je.

Iva ih je pohvalila i rekla kako njihova energija pršti na sve strane.

"Što se tiče intime, to ide pomalo. Jako laganim korakom i zasad bi željela da je to između nas", naglasila je.

Boris Blažinić je rekao kako je njihov odnos prije svega izgrađen na povjerenju i poštovanju. I to je dobro", zaključio je.

