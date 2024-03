Ovakvu Klaru dosad još nismo vidjeli! Lovri sasula sve u lice: 'Sram te može biti, sram!'

Klara i Lovre nakon burne večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' porazgovarali su o tijeku događaja. Lovre je bio ljut, kao i Klara, a sve je eskaliralo u stanu.

"Svi se foliraju, a ti si najiskreniji", bila je sarkastična Klara koja smatra da je njezin suprug dvoličan te da je to jasno pokazao na večeri.

"Sram te može biti za to sve što si rekao. Svi su ti krivi za sve, a nikad ne priznaš krivicu. Evo ja ti to kažem. Ja sam mlađa od tebe, a ne da sam zrelija i odgovornija nego sam daleko zrelija. To sam dokazala. A što si ti napravio? Sram te može biti. Ispadaš toliko dvoličan da nisi ni svjestan. Jedno pričaš, drugo misliš, treće radiš", naglasila je Klara.