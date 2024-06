Ovo je bila do sada najemotivnija sezona 'Braka na prvu': Plakalo se, a na ove trenutke nitko nije ostao imun

Iznenađenje za rođendan! Filip Tamari priredio slavlje za pamćenje, a čak ju je i zagrlio

Filip je iznenadio Tamaru za njen rođendan, a iako se ne grli - ona je dobila zagrljaj! Marko iz 'Braka na prvu' otkrio svoju bolnu priču: 'Izdigao sam se iz svega toga'

Marko je Muri Klari otkrio jedan bitan i mučan dio svoje prošlosti... "Radio sam kao magarac. Dobiješ tu plaću i s njom ne možeš ništa. I onda sam probao igre na sreću jer sam mislio da ću poduplati plaću. Onda izgubiš sve. Nemaš za stanarinu", priznao joj je... Josip je također, podijelio tešku životnu priču: 'Prije 13 godina mi je preminuo brat. Te sam se godine i rastao'

"Smrt moga jedinoga brata je promijenila moj život iz temelja. Umro je u najboljim godinama života, ostavio je troje divne djece. Tu sam shvatio kako je život šaka suza, vrića smija. Sve je prolazno i ništa nije vrijedno nerviranja. Od njegove smrti živim punim plućimam, cijenim i poštujem život. To je ta prekretnica u životu kada sam shvatio što je život. Ja sam čist i direktan. Tko me takvoga prihvaća, prihvaća me. Tko ne, to me ne zanima", rekao je tada Josip. Rastanak Tine i Tiaga je vrlo emotivan: 'Sve mi je ovo dramatično'

"Emotivna sam. Meni je to sve dramatično. Nije mi to u smislu 'ah, to su tri-četiri dana'. Ipak sam daleko od njega. Ne mogu poslije svega toga ići doma i s nekime popričati. Nitko ne zna to što smo on i ja prošli, što je sve bilo", rekla je Tina u suzama. Tamara priznala kako joj se Filip sviđa: 'I prijateljstvo je gotovo'

Svi smo odavno primijetili kako ga gleda pa čak i stručnjaci, a onda je napokon javno potvrdila sve sumnje. "Nama je svima jasno da se Filip tebi sviđa, no jesi li ti to njemu rekla?'', upitala je Sanela. "Jasno mi je da ti se sviđa kao osoba, no ovdje pričamo o tome sviđa li ti se kao muškarac. Tamara, to je nama svima jasno'', dodala je, a Tamara je odgovorila potvrdno... Tina plakala gledajući zajedničke trenutke provedenih s Tiagom

Tina nije mogla suspregnuti emocije gledajući zajedničke trenutke provedenih s Tiagom. Suza je suzu sustizala. Kao šećer na samom kraju! Bili smo na vjenčanju Mure Klare i Marka

Nakon što su se Mura Klara i Marko zaljubili u sociološkom eksperimentu 'Braka na prvu' i zaručili se, vjenčali su se 9. ožujka ove godine, a RTL ekipa je ekskluzivno bila pozvana na svadbu!