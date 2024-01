Ovo su kandidati nove sezone 'Braka na prvu': Uvjereni su da ih ljubav čeka već na vjenčanju!

icon-close

TAMARA RAZUM (27) Tamara dolazi iz Samobora i uistinu je svestrana djevojka. Ima puno interesa, pa samim time i mnogo poslova i hobija - dadilja je, instruktorica fitnessa i plesačica, koja uživa u planinarenju i ronjenju. Svi njezini hobiji idu ruku pod ruku s njezinim živopisnom i veselom osobnošću. Kad je riječ o ljubavnom životu, privlače je avanturisti i muškarci koji se brinu o svom izgledu, no karakter joj je ipak najvažniji. Uvijek zamijeti lijep osmijeh i preferira plave muškarce plave kose, ali to nije presudno. Najviše se divi discipliniranim ljudima, odbojni su joj manipulatori, egocentrične osobe, kao i bilo kakva vrsta ovisnosti jer je sigurna da takvim osobama nedostaje empatije.

TIAGO COUTINHO NUNES (30) Tiago je rođen u Brazilu, radi u logistici u službi za korisnike u Zagrebu, roditelji su mu umirovljenici i ima brata odvjetnika. Za njih će sa smiješkom reći da su vrlo organizirane osobe dok je on opušteniji, i to je upravo ono što mu se sviđa kod Hrvata i zemlje u kojoj je ostao živjeti zbog posla. Privlače ga niže djevojke koje se bave sportom i priznaje da mu je važno lijepo lice. Volio bi da njegova odabranica bude otvorenog uma, a kad je riječ o romantici, smatra da je manje više i za njega je veza gotova kad počne gledati druge djevojke. Kaže da nikada nije bio istinski zaljubljen; no jednom kad bude, volio bi biti osoba koja skrbi o svojoj partnerici i sve bi razmirice volio rješavati mirnim putem. Ne skriva koliko se veseli sudjelovanju u 'Braku na prvu', optimističan je i, prije svega, spreman biti dio sociološkog eksperimenta jer želi raditi na sebi, sklopiti nova prijateljstva i, naravno - zaljubiti se.

TINA BLAŠKOVIĆ (30) Bivša sudionica slovenske verzije showa 'Gospodin Savršeni' dolazi iz Kopra, strastvena je u svemu, vrlo pričljiva i bez problema iznosi mišljenje o bilo kojoj temi. Jedno je vrijeme živjela i radila u Amsterdamu, kaže da nije tradicionalna osoba jer, među ostalim, brak ne smatra potvrdom ljubavi. Tina ne vidi sebe kao majku, a razlog je svijet u kojem živimo. Traži ambicioznog muškarca s kojim bi stvarala carstvo. Morao bi imati poštovanje prema svima, biti karizmatičan, dominantan i imati razigran karakter baš poput nje. Tina je prava avanturistica, voli sjesti na Vespu i voziti se satima uz obalu. Vrlo je romantična, najbolji spoj za nju bio bi kuhanje kod kuće s njezinim muškarcem, ona je djevojka ljeta koja seks smatra jako važnim dijelom veze.

LOVRE VUKOVIĆ (34) Šibenčanin koji zna što želi reći i nije ga strah to reći. Privući će ga samo inteligencija zbog čega preferira starije žene koje imaju više životnog iskustva, a njegovo će srce uvijek početi brže kucati kad upozna ženu koja zrači ženstvenošću i šarmom, a osvaja karakterom i plavim očima. Kaže da bi radije umro nego prevario svoju partnericu, toliko mu je važna lojalnost, a nije sklon igranju igrica i emocije mu se uvijek mogu iščitati s lica. Upravo iz tog razloga želi da njegova djevojka bude autentična i 'stvarna' i da poput njega nema problem reći što osjeća, želi i treba.

KLARA KOKIĆ (25) Djevojka iz Zagreba s kojom nema oklijevanja - uvijek će reći što misli i teško joj je sakriti emocije. Priznaje da je ponekad tvrdoglava i ima težak karakter, ali ako nije u pravu, ispričat će se. Voli misliti najbolje o drugima dokle god joj ne dokažu suprotno. U vezi su joj najbitniji međusobno poštovanje, komunikacija te obostrano ulaganje u odnos. Njezin idealan muškarac treba joj davati puno komplimenata i biti vrlo brižan - Klari male stvari puno znače. Voljela bi se osjećati sigurno i zaštićeno s partnerom, koji bi trebao biti vedar jer je i ona vesela, ali i ozbiljan ako je to potrebno. Za nju je ljubomora veliki minus u vezi, pogotovo ako je ekstremna, a najviše mrzi laži. Kaže da će se udati samo ako to bude jako željela, no to nikako nije obavezno za nju, a njezino sanjarenje o vjenčanju je klasično - s prijateljima i obitelji koji se svi dobro zabavljaju...

FILIP BELIĆ (32) Filip je trener fitnessa i vozač taksija iz Zagreba. Filipova sestra, s kojom ima odličan odnos, smatra ga savršenim kandidatom za emisiju 'Brak na prvu' jer djeluje kao neosvojiv momak i zavodnik, a zapravo je emotivna osoba dobrog srca. A i Filip se ponosi svojim vrlinama - voli raditi, iznad svega cijeni iskrenost i vrlo je organiziran i discipliniran; kad nije na poslu ili treniranju, vrijeme provodi s prijateljima, igra videoigre, ode na piće ili odigra partiju bilijara. Kod veze mu je najvažnije da njegova partnerica nije ljubomorna i posesivna, a preferira sportske djevojke koje se brinu o svom tijelu i prehrani. Pušenje ne dolazi u obzir i nikada ne bi izlazio s djevojkom koja ima velik broj pratitelja na društvenim mrežama. Također ne preferira žene koje su imale mnogo prošlih veza, no ne smeta mu ako je djevojka imala estetske korekcije, sve dok ima lijepe zube. Filip želi da njegova partnerica bude najbolja verzija sebe.

ANA JAKUŠ (27) Ana je medicinska sestra iz Bedekovčine koja radi u hitnoj službi u Zagrebu. Njezina je strast učenje stranih jezika, a usredotočena je na norveški zato što bi voljela živjeti ondje. Vrlo je otvorena osoba, pogotovo na poslu, no ne izlazi često - najčešće ode s društvom u restoran ili se druže kod nekoga od njih. Ostatak slobodnog vremena provodi u teretani, a kad je jako pod stresom zbog posla, baterije puni trčanjem. Kod partnera joj je najvažnije da prihvati njezinu obitelj te da izlaze zajedno, a ne da njezin muškarac češće izlazi sa svojim prijateljima. Željela bi da njezin budući bude viši od nje, ponajprije zato što je vrlo visoka. Nije ljubomorna, sviđaju joj se brade na muškarcima i novac joj nije važan, a jednog dana voljela bi zasnovati obitelj.

JOSIP KROLO (39) Josip je rođen i odrastao u Osijeku, no već osam godina živi u Zagrebu. Povremeno radi kao trener fitnessa, što je njegova najveća strast. Za sebe kaže da je opuštena osoba koja vodi zdrav život, ali može izgubiti živce kad su u pitanju nepravda, krađa i korupcija. Josip je bio u braku pet godina, otac je jednog djeteta, a bivša supruga i on razdvojili su se jer su bili previše različiti i jednostavno su imali drukčije poglede na život. Razveo se prije tri godine i otad nije imao ozbiljnih veza, ali izlazio je na spojeve. Njegova idealna partnerica mora biti inteligentna, štoviše, ne smeta mu ako je inteligentnija od njega. Voli prirodne žene bez puno šminke, nije ljubitelj estetskih zahvata, uvijek će pasti na zelene oči i glas, a nikako neće zanemariti kemiju među njima.

NIKOLINA DIANEŽEVIĆ (34) Zagrepčanka Nikolina je snažna žena koja smatra da je gubljenje vremena plakati za izgubljenim tako da je nakon prekida posljednje duge veze odlučila ponajprije raditi na sebi. Tada je bila osoba koja je davala puno i uvijek stavljala partnera na prvo mjesto, što je i bio najvažniji razlog prekida. Provodi puno vremena na Baliju, bila je i u budističkom samostanu, gdje je meditirala i prakticirala jogu, a željela se preseliti u Tajland. Sezonski radi kao kuharica na brodu, a s obzirom na to da je surađivala na stvaranju pet kuharica, počela se baviti i fotografijom. Uz sve to, završila je školu za trenericu fitnessa! Budući da voli avanture, prijavila se u 'Brak na prvu' i želi pokušati pronaći ljubav, a gledateljima je poznata iz emisija 'Tri, dva, jedan - peci!' i 'Gospodin Savršeni.' Iskrenost, otvoren um i ljubaznost ono su što traži kod muškarca, a on mora imati samopouzdanje i strast za životom kao što je njezina prema motorima.

ALEN VLAHOVIĆ (28) Jedno je sigurno - Alen je ambiciozan mladić! Diplomirao je novinarstvo i trenutno radi kao radijski voditelj na Happy FM-u te pjeva po noćnim klubovima i na vjenčanjima. Voli psihologiju, obožava prirodu i duge šetnje koristi kako bi razbistrio misli, a tijekom tih trenutaka pronalazi hrabrost za stvari koje nikada nije mislio da može učiniti. Ovaj je Zagrepčanin definitivno realist u ljubavnom životu - čim vidi da tu nema budućnosti, prekida odnos. Vjeruje da u današnje vrijeme nikako ne pomažu i društvene mreže jer se uvijek čini da negdje postoji netko bolji i veze su nekako postale površne. Preferira tamnopute, tamnokose egzotične ljepotice, ne voli puno šminke na ženama, no nema ništa protiv estetskih korekcija. A što bi mu trebalo da se zaljubi? Treba osjećati da može vjerovati partnerici i pokazati svoje pravo 'ja' pred njom.

RENATA DOJČINOVIĆ (30) Prije nekoliko godina Renata je prvi put razmišljala o braku, no zabrinjavalo ju je što njezin odabranik i ona nisu provodili dovoljno vremena zajedno. Njezin budući suprug želio je razgovarati o obitelji, no Renata još nije bila spremna postati majkom. Sada kaže da je s pravim partnerom spremna imati vezu i djecu jer je puno naučila o sebi. Kada je riječ o njezinu idealnom muškarcu, pjevačica iz Zagreba prvo primjećuje osmijeh i oči, no najvažniji je ipak njegov karakter. Vjera joj je bitan dio života, no ne smatra nikakvom preprekom ako joj se svidi muškarac koji nije vjernik. Veliki minus u vezi za nju je uvijek ljubomora i muškarac koji bi je na bilo koji način ograničavao, uključujući i njezinu karijeru. Mora biti brižan, podržavati je, ali ipak 'biti muškarac'. Kaže da je previše vremena provela u svojoj 'muškoj energiji' i sada želi nekoga tko će joj dopustiti da bude u svojoj 'ženskoj energiji'.

ANTON GLAVAS (42) Anton je rođen u Vancouveru, osnovnu školu završio je u Hrvatskoj, a trenutno živi i radi u Barceloni. On je učitelj engleskog jezika, fotograf u slobodno vrijeme, sinkronizira razne medijske formate. Zbog svoje mladenačke energije, preferira izlaziti s mlađim djevojkama, no najvažnije mu je da njegova partnerica bude sportski tip, prirodna, opuštena i avanturističkog duha. Smatra se osobom ugodna karaktera koja probleme rješava isključivo razgovorom i na miran način. Jedina stvar koja ga može izbaciti iz takta je neurednost osobe s kojom dijeli prostor. Ljubav prema partnerici najradije izražava riječima i sitnim gestama i darovima, a ne bi tolerirao da mu je odabranica bezobrazna, bez manira i poštovanja prema drugim ljudima.