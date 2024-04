Ovo su ključni trenuci 'Braka na prvu': Alan zavodi sve osim Danijele, Ana plače zbog Alena

Tina i Tiago posvađali su se na zajedničkoj večeri, a rasprava se nastavila u njihova četiri zida. "Ne mogu biti svoj. Uvijek me moraš prekidati. Ovakva si... Ne mogu biti svoj!", počeo je govoriti Tiago, na što Tina nije previše obraćala pažnju. "To je vrh sante leda. Mogu oprostiti neke stvari, ali kada vidim da ne mogu biti ja... To nije Tiago", rekao je. Posvađali su se zbog toga šro je Klari rekao jednu rečenicu koja je Tinu uzrujala i zamolila ga je da to više ne govori. "Zato što sam ti rekla da si mi tu rečenicu 'lažeš kao j*beni playback' već rekao na medenom mjesecu. To je već meni rekao. To mi je malo previše", rekla je Tina. Tiago je zaključio kako je Tina uvijek negativna te zbog toga on ne može biti sretan. "To ne želim od buduće supruge", naglasio je.