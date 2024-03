Ovo su ključni trenuci 'Braka na prvu': Hoće li Tamarino priznanje promijeniti Filipa?

Tamara priznala kako joj se sviđa Filip "Tamari sam se već otvorio i rekao sam joj doslovno sve. Detalje iz života i kako gledam na budućnost tako da se ja ne moram njoj još otvarati. Ona zna doslovno sve o meni. Nema tu nekih tajni", rekao je Filip iskreno pred stručnjacima 'Braka na prvu'. To je također komentirala i Tamara - što je potrebno da njihov odnos bude više ljubavni, a manje prijateljski. "Odškrinuta vrata", rekla je, a Filip smatra kako je to rekla općenito, odnosno kako se to nije odnosilo isključivo na njihov odnos. "Nisam shvatio da je to rečeno za mene", rekao je Filip.

Tina i Tiago su ponovno u sedmom nebu "Naučio sam ju poštovati, što sada radim i više. Možda je do naših kultura ili je utjecaj mojih bivših trauma. Nisam bio u mogućnosti to vidjeti, ali sada mi je jasno da, ako sam s Tinom, moram vjerovati njezinim postupcima i riječima. To mi je jasno sad, ali to prije nisam vidio", rekao je Tiago pred stručnjacima. Oboje su napisali kako ostaju u sociološkom eksperimentu unatoč burnoj svađi koja se dogodila pred kamerama. Tina i Tiago su to uspjeli razriješiti. "Jako smo dobro kliknuli, jako mi je drag. Lijepa mi je ta priča. Željela bih vidjeti što će biti u budućnosti", naglasila je Tina.

Nikolina shvatila što Anton misli o njoj Anton je pred stručnjacima pričao da mu treba vremena za upoznavanje Nikoline, što ona smatra glupošću. Otkrio je da se osjeća se super s njom, ali ne osjeća da ga privlači. "Problem nisu godine, ali možda kemija, energija... Mislim da imamo nešto super skupa, da imamo šanse nešto napraviti među nama ako idemo naprijed kao i do sada", objašnjavao je Anton, a Nikolina dodala: "Potrudio se oko mene kao osobe i prijateljice, ali ne kao oko žene." Kad su je stručnjaci pitali misli li da je Anton rekao za nju ono što tvrdi Lovre, rekla je da ne vjeruje dok je Alen komentirao da Lovre nikad ne laže. Oboje su napisali da ostaju, a Nikolina je priznala da je mislila promijeniti odluku jer je željela izbjeći dramu.

Alen se okrenuo za 180 stupnjeva Ana i Alen imali su vrlo uzbudljiv početak sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a sada je kod njih nešto mirnija faza. "Malo sam se presložila u glavi. Još uvijek sam oprezna, ali sam odlučila da ću probati, ali u jednu ruku ću biti oprezna", rekla je Ana pred stručnjacima. Stručnjak Boris Blažinić bio je direktan prema Alenu i postavio mu određena pitanja. "Alen ima neke svoje preferencije i nisam siguran da je Alen do kraja iskren jer ako se nakon tjedan dana napravi takva promjena, to je čudo. Moje pitanje za Alena je shvaća li da se bilo kakav odnos i povjerenje grade na iskrenosti", upitao ga je. "Slažem se s vama jer sam druga osoba", rekao je Alen. "Zbunjuješ me", dodao je Boris i upitao ga tko je bio onaj prvi Alen, a tko je ovaj sada. "Stvar je u tome da sam ovo zapravo ja i gdje tek sada dolazim na teritorij da se mogu opustiti, gdje mogu pokazati sebe i Ana realno može mene upoznati jer vjerujem da ono prije nisam bio ja", rekao je.

