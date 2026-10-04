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Brak na prvu

Oženio se Dario Crnković iz 'Braka na prvu'! Na vjenačnju bila i Petra Meštrić: 'Oženio mi se bivši muž'

Oženio se Dario Crnković iz 'Farme' i 'Braka na prvu'

RTL.hr
04.10.2026 14:08

Oženio se Dario Crnković iz 'Farme' i 'Braka na prvu', a atmosferu sa zabave pobijedila je Petra Meštrić.

Njezina nedavna objava na društvenim mrežama izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a u središtu pozornosti našao se jedan poseban svadbeni ples.

Dario Crnković i Petra Meštrić
Dario Crnković i Petra Meštrić FOTO: Instagram

Petra Meštrić, koja je domaćoj publici najpoznatija po sudjelovanju u showu "Brak na prvu", ponovno je privukla pažnju javnosti. Liječnica koja je medicinu zamijenila televizijskim kamerama i voditeljskom pozicijom, podijelila je dirljiv trenutak s vjenčanja svog nekadašnjeg televizijskog partnera. Naime, Dario Crnković izrekao je sudbonosno da svojoj novoj odabranici Dei, a Petra je bila među veselim uzvanicima.

Na snimci koju je podijelila sa svojim pratiteljima, Petra u elegantnoj svijetloplavoj haljini bez naramenica pjeva i pleše u društvu mladenaca.

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Životni zaokreti nakon showa

Otkako su se ugasile kamere popularne emisije, životi dvoje bivših partnera doživjeli su velike promjene. Dario se zbog ljubavi prema Dei preselio u Dalmaciju, a par je u međuvremenu dobio i kćerkicu Noru. S druge strane, tridesettrogodišnja Petra ostvarila je zavidne rezultate na osobnom i profesionalnom planu.

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