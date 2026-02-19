Oženio se Edin iz 'Braka na prvu': U showu je bio na korak do zaruka, a sad pronašao ljubav svog života

Edin Bešić bio je kandidat druge sezone 'Braka na prvu' gdje su ga stručnjaci spojili s Ernom Hrnjić, ali ubrzo su shvatili da nisu jedno za drugo i on je našao zajednički jezik s drugom kandidatkinjom Sanelom. Par se pred kamerama skoro zaručio, a ubrzo nakon showa su prekinuli.

Edin je sada na društvenim mrežama otkrio kako se oženio. "Gospodin i gospođa Bešić", napisao je uz zajedničku fotografiju s vjenčanja. Brojni pratitelji čestitali su sretnom paru na vjenčanju.