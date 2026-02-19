Novosti
Brak na prvu

Oženio se Edin iz 'Braka na prvu': U showu je bio na korak do zaruka, a sad pronašao ljubav svog života

Edin je sudjelovao u drugoj sezoni 'Braka na prvu', a sada je na društvenim mrežama otkrio kako se oženio

RTL.hr
19.02.2026 11:07

Edin Bešić bio je kandidat druge sezone 'Braka na prvu' gdje su ga stručnjaci spojili s Ernom Hrnjić, ali ubrzo su shvatili da nisu jedno za drugo i on je našao zajednički jezik s drugom kandidatkinjom Sanelom. Par se pred kamerama skoro zaručio, a ubrzo nakon showa su prekinuli. 

Edin je sada na društvenim mrežama otkrio kako se oženio. "Gospodin i gospođa Bešić", napisao je uz zajedničku fotografiju s vjenčanja. Brojni pratitelji čestitali su sretnom paru na vjenčanju.

Edin sa suprugom, Brak na prvu
Edin sa suprugom, Brak na prvu FOTO: Instagram

Njegov put u Braku na prvu

Edin je svakako jedan od najupečatljivijih kandidata 'Braka na prvu', gdje je prekinuo "brak" s jednom kandidatkinjom da bi se potom u sociološkom eksperimentu spojio s drugom. Iako je priznao da se zaljubio u Sanelu, kao i ona u njega, par nije uspio u vanjskom svijetu.

"Sanela je za mene posebna osoba, popunila je prazninu u mom životu koja je dugo bila prisutna. Osjećam se da imam nekoga na koga mogu računati. Rekao sam joj u dobru i zlu i to nije bez veze, to je tako", rekao je Edin. Između njih se razvila romansa i Edin je htio zaprositi Sanelu posljednje večeri u 'Braku na prvu'. Zbog njezinog negativnog raspoloženja, Edin je odustao, a nakon showa su i prekinuli.

