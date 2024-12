Petra iz 'Braka na prvu' o božićnom prejedanju: Za RTL.hr otkrila kako pronaći balans tijekom blagdana

''Blagdani su vrijeme kada više vremena provodimo s dragim ljudima. Druženje s obitelji, prijateljima gotovo uvijek uključuje i stol prepun hrane. Tako je to kulturološki u našem društvu, jede se i kad se slavi rođenje i kad se tuguje na sahrani. Iako možda o tome ne razmišljamo kad sjedimo za punim stolom, blagdansko prejedanje može imati negativan utjecaj na naše zdravlje'', objasnila je Petra i dodala kako kada jedemo više nego što naše tijelo može probaviti, dolazi do opterećenja na probavni sustav.

''Prejedanje može izazvati osjećaj težine u želucu, nadutost, bolove i nelagodu. Tijelo mora raditi intenzivnije kako bi probavilo veliku količinu hrane. Mnoga blagdanska jela bogata su ugljikohidratima i mastima. Kada jedemo u velikim količinama, razina šećera u krvi naglo raste pa pada, što može izazvati umor, razdražljivost... Prejedanje, posebno hrane bogate mastima i alkoholom, može povećati opterećenje jetre i bubrega'', objasnila je mlada liječnica i dodala kako osim na fizičko, blagdansko prejedanje može utjecati i na psihičko zdravlje.

''Emocionalno prejedanje nikad nije bilo izraženije nego tijekom blagdana. Mnogi ljudi imaju tendenciju jesti više nego što im je potrebno kao način suočavanja sa stresom, tugom ili čak veseljem. U takvim situacijama hrana postaje 'utjeha'. Na blagdanskim okupljanjima često postoji pritisak da se jede više. Često nam je teško odbiti bakin kolač, maminu pečenku, tetkine štrukle pa probamo sve, a uzmemo i duplu porciju jer je ukusno i podsjeća nas na djetinjstvo. To može dovesti do prekomjernog konzumiranja hrane, unatoč tome što nismo zapravo gladni'', rekla je, a osim što prejedanje može dovesti do povećanja tjelesne mase, može dovesti i do niza zdravstvenih problema.