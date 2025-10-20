Petra iz 'Braka na prvu' iskreno priznala: 'Imala sam estetske operacije i ne žalim zbog tih odluka'

Estetske operacije uvijek izazivaju podijeljena mišljenja – jedni ih smatraju luksuzom, drugi nužnošću, a istina je, kaže Petra Meštrić iz 'Braka na prvu', negdje između

"Ono što se često zaboravlja reći jest da su estetske operacije – operacije. One nisu frizerski tretman. Dakle, ozbiljni medicinski zahvati koji nose rizik kao i svaki drugi", objašnjava Petra za Ženu.hr i dodaje kako odluka o njima nikako ne bi smjela biti brzopleta. Prema njezinim riječima, svaki zahvat sa sobom nosi rizike – od reakcija na anesteziju do problema s cijeljenjem i ožiljcima. Ipak, naglašava da ne treba zanemariti ni psihološke i emocionalne benefite: "Kada nestane kompleks koji te pratio cijeli život, postaješ mirniji, opušteniji i samopouzdaniji."

Petra ističe da je ključan odabir stručnjaka i da estetska kirurgija "nije mjesto za štednju ili improvizaciju". Dotaknula se i stigme: "Mnogi se pacijenti boje priznati da su imali estetski zahvat – zbog osude, predrasuda ili komentara okoline. Ali takav pristup je pogrešan jer prikrivanje može dovesti do lošeg oporavka i komplikacija." Na kraju, iskreno progovara i o vlastitom iskustvu: "I sama sam imala estetske operacije i korekcije. Nisam ih radila nepromišljeno. Dugo sam vagala, istraživala, razgovarala sa stručnjacima. Nisam to radila da bih ugodila drugima, nego sebi, i ne žalim zbog tih odluka."

Zaključuje da svatko ima pravo birati: "Ne mislim da svatko mora nešto mijenjati na sebi. Ali isto tako, ne mislim da je u redu osuđivati one koji se na taj korak odluče." Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Petrom Meštrić