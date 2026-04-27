Brak na prvu

Petra iz 'Braka na prvu' otkrila: 'Kliknula sam s Hedviginom kćerkicom Iskrom, a Dariju sam čestitala zaruke i prinovu'

Petra iz popularnog sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' odgovarala je na pitanja pratitelja na Instagramu, a jedno od njih odnosilo se na odnose s kandidatima iz njezine sezone

RTL.hr
27.04.2026 17:00

Petra iz 'Braka na prvu' na Instagram je profilu odgovarala na pitanja pratitelja. U jednom je odgovoru otkrila kako je sa svima ostala u dobrim odnosima jer su prošli kroz jedinstveno iskustvo koje ih je, kako kaže, povezalo na poseban način.

"I dalje se čujemo i međusobno poštujemo", poručila je Petra.

Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram

Izdvojila je i s kim je najviše u kontaktu. S kandidatom Tihomirom nedavno se vidjela u Zagrebu, gdje su popili piće i dugo razgovarali, iako nisu ništa objavljivali na društvenim mrežama. S Hedvigom se također viđa kad dođe u Zagreb, a kaže da su "baš lijepo kliknule", posebno s malim Iskrom.

Spomenula je i Darija kojem je čestitala na zarukama i prinovi te mu poželjela puno sreće s restoranom. S Lorenom se susrela na snimanju emisije 'Večera za 5', a bila je i na krštenju kod Andree i Marka.

Otkrila je i da je Manuelu slučajno srela na letu, dok se sa Stefanom povremeno čuje jer joj je dugo bio trener.

