Petra iz 'Braka na prvu' podijelila fotke iz mlađih dana: 'Čudimo se kakve su danas cure sa 16, a evo ja sa 16'

Objavila je i fotografije koje su 2009. objavljene u Teen časopisu. "Realno, oduvijek sam znala kojim putem želim ići. Mislim da je ovo prva moja slika u časopisu - Teen, 2009. Hvala ti, Bože, što sam uvijek išla prema istom cilju, bez obzira na to što su drugi govorili", napisala je u opisu objave.

Petra je nedavno progovorila i o svom poslu. "Istine koje nitko ne lajka, ali svi trebaju čuti. Ne moraš raditi posao koji voliš. Sasvim je u redu imati posao od devet do 17 sati koji plaća račune i ostavlja ti vremena za ono što ti je stvarno važno", napisala je u videu koji je podijelila na društvenim mrežama.

"Znam da ovo možda neće skupiti 'milijun' lajkova. Nema tu senzacije, nema 'ti to možeš, kraljice' fraza. I možda nije inspirativno u Instagram smislu. Ali je iskreno. Ako ti legne -spremi i iskoristi. Ako ne – i to je ok", dodala je Petra u opisu objave.