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Brak na prvu

Petra iz 'Braka na prvu' pridružila se viralnom trendu i poručila: 'Živim u Dubravi, vozim Porsche i radim posao iz snova'

Petra Metršić iz 'Braka na prvu' ne skriva koliko uživa u životu

RTL.hr
27.05.2026 15:00

Petra Meštrić, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', na svom je Instagram Storyju pokazala kako uživa u životu koji danas živi. Uz viralni Hallelujah sound, koji se na društvenim mrežama koristi za naglašavanje trenutaka zadovoljstva, pobjede ili jednostavno sjajnog životnog osjećaja, Petra je napisala: "Živim u Dubravi, vozim Porsche i radim posao iz snova. Život je lijep."

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Prije nego što je postala televizijska voditeljica, Petra je bila liječnica. Nakon što je diplomirala i radila kao doktorica, odlučila je napraviti veliki životni zaokret i zakoračila u svijet televizije. Kako je otkrila za RTL.hr, rad pred kamerama pruža joj kreativnu slobodu i mogućnost da pokaže svoj karakter i stil, a publika je brzo prihvatila njen novi, profesionalni identitet.

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