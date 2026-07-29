Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Bivša liječnica, a sadašnja televizijska voditeljica i influencerica Petra Meštrić, poznata po sudjelovanju u showu 'Brak na prvu', svojom je posljednjom objavom na Instagramu potaknula lavinu reakcija. Fotografija na kojoj pozira ispred kipa Gospe u Međugorju na prvu se čini kao tipična uspomena s hodočašća, no biblijski citat koji je odabrala za opis i dan kada je nastala daju joj puno dublji kontekst.