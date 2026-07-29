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Brak na prvu

Petra iz 'Braka na prvu' se oglasila nakon incidenta u Međugorju: Jedna rečenica privukla veliku pažnju

Petra Meštrić u Međugorju objavila moćnu poruku

RTL.hr
29.07.2026 11:00

Bivša liječnica, a sadašnja televizijska voditeljica i influencerica Petra Meštrić, poznata po sudjelovanju u showu 'Brak na prvu', svojom je posljednjom objavom na Instagramu potaknula lavinu reakcija. Fotografija na kojoj pozira ispred kipa Gospe u Međugorju na prvu se čini kao tipična uspomena s hodočašća, no biblijski citat koji je odabrala za opis i dan kada je nastala daju joj puno dublji kontekst.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Znakovita poruka

Petra je uz fotografiju s Brda ukazanja napisala: "Oprosti im, Bože, jer ne znaju što čine". Njena objava stigla je 28. srpnja, na dan koji će u Međugorju ostati zapamćen po činu vandalizma gdje je nekoliko kipova Gospe, uključujući i onaj ispred kojeg se Petra fotografirala, išarano je crnim sprejem i porukama poput "Međugorje je prevara" i "Vrag u suknji".

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