Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Nešto ću iskombinirati s dečkom'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' za RTL.hr je otkrila svoje planove za ljeto.
Kako izgleda tvoj idealan ljetni dan više aktivan odmor ili potpuni chill uz more?
Moram priznati da obožavam raditi i sretna sam što sam napokon u životnoj fazi u kojoj ne bježim od posla nego se veselim svakom radnom danu. To mi je veliki privilegija jer radim ono što stvarno volim.
Ali kada dođe tih nekoliko dana godišnjeg odmora, želim se isključiti. Volim jutarnju kavu uz more, dugo kupanje u plićaku, dobru hranu, i spavanje od 15 sati. Naravno da ću snimati sadržaj za društvene mreže jer je to postao dio mog života i zapravo me veseli i to i je moj život.
Imaš li već planove za ovo ljeto putovanja, more, odmor ili kombinaciju svega?
Iskreno, još ništa nije potpuno isplanirano. Zato vjerojatno neću ni uzimati godišnji odmor prije kraja kolovoza ili početka rujna.
Imam sreću da me prijatelji i prijateljice koji žive na moru ili tamo imaju smještaj stalno zovu da im dođem. Nadam se da ću uspjeti iskombinirati nekoliko dana s njima jer mi je to možda i najvrjednije, provesti kvalitetno vrijeme s ljudima koje volim. Danas mi je puno važnije s kim sam nego gdje sam.
Hoće li u planovima za ljeto biti i vremena za dečka uspijevate li uskladiti obaveze i zajedničke trenutke?
Vjerojatno će biti. Nije uvijek jednostavno jer on kao privatnik ima vrlo nepredvidiv posao i često je teško unaprijed planirati slobodne dane ili godišnji odmor. Kažu da je kad si sam svoj gazda puno lakše, ali na njegovom primjeru vidim da nije. Ali nešto ćemo iskombinirati.