Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila planove za ljeto: 'Nešto ću iskombinirati s dečkom'

Moram priznati da obožavam raditi i sretna sam što sam napokon u životnoj fazi u kojoj ne bježim od posla nego se veselim svakom radnom danu. To mi je veliki privilegija jer radim ono što stvarno volim.

Ali kada dođe tih nekoliko dana godišnjeg odmora, želim se isključiti. Volim jutarnju kavu uz more, dugo kupanje u plićaku, dobru hranu, i spavanje od 15 sati. Naravno da ću snimati sadržaj za društvene mreže jer je to postao dio mog života i zapravo me veseli i to i je moj život.