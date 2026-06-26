Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o samopouzdanju: 'Ne morate biti savršeni, ljudi na plaži vas puno manje gledaju nego što mislite'

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Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' danas otvoreno govori o temama koje mnoge žene tiho prolaze same – odnosu prema tijelu, mršavljenju i samopouzdanju. Iako je promjena na vagi bila vidljiva, kaže da se najveći zaokret dogodio u njezinoj glavi. U iskrenom razgovoru za RTL.hr otkriva kako je naučila biti nježnija prema sebi, zašto danas više ne traži savršenstvo i kako izgleda njezin odnos prema ljetu, poslu i ljubavi.

Često otvoreno govoriš o mršavljenju i samopouzdanju što bi danas rekla sebi od prije nekoliko godina kad je taj put tek počinjao?

Rekla bih si da budem strpljiva. Ništa vrijedno u životu nije došlo preko noći, pa tako neće ni promjena, ni zdravlje, ni samopouzdanje. Rekla bih si da budem nježnija prema sebi, da prestanem misliti da moram biti savršena kako bih bila vrijedna. Danas znam da život nije ravna linija. Bit će dana kada ćeš napredovati, dana kada ćeš stagnirati i dana kada ćeš napraviti nekoliko koraka unatrag. I sve je to dio puta.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Najveća promjena nije bila na vagi nego u glavi. Naučila sam da se čovjek ne gradi samo kroz uspjehe nego još više kroz padove. Danas vjerujem da sebi dugujemo isto suosjećanje koje tako lako dajemo ljudima koje volimo. Kad bi ljudi bili prema sebi barem upola nježni kao prema prijateljima, puno bi manje patili. Na kraju dana, jedina osoba s kojom ćemo provesti cijeli život smo mi sami. Zato je važno naučiti biti sebi saveznik, a ne najveći kritičar.

Ljeto je pred vratima, a mnogima je odlazak na plažu stresan zbog izgleda. Koji bi bio tvoj savjet kako se osjećati samouvjereno u kupaćem kostimu?

Prvo i najvažnije, ljudi na plaži puno manje gledaju vas nego što vi mislite. Svi smo mi najviše zaokupljeni sobom. Razmišljamo kako izgledamo, jesmo li se namazali kremom, jesmo li ponijeli ručnik ili gdje ćemo na kavu. Vjerujte mi, nitko ne analizira vaše tijelo onoliko koliko vi mislite da analizira.

icon-expand Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram

Naravno, postoje neke "fancy" plaže gdje se ponekad osjećam kao da sam došla na modnu reviju ili večernji izlazak, ali velika većina plaža nije takva. More nije casting za Victoria's Secret. Odaberite kupaći u kojem se osjećate ugodno. Ako volite jednodijelni nosite njega. Ako se osjećate bolje u bikiniju ok. Ako želite pareo, stavite ga. Ako ne želite, nemojte. Ne postoji pravilnik kako žena mora izgledati na plaži.

Koliko ti je danas važno samopouzdanje u odnosu na fizički izgled i kako si naučila balansirati između to dvoje?

Naravno da mi je važno lijepo izgledati. Mislim da bi lagala kad bih rekla da nije. Ali danas mi je puno važnije da se osjećam dobro u vlastitoj koži nego da zadovoljim tuđe standarde ljepote. S godinama sam shvatila da me puno više određuje ono kakva sam osoba nego broj na vagi ili konfekcijski broj. Ponosnija sam na svoju disciplinu, upornost, empatiju i hrabrost nego na bilo koju fotografiju na Instagramu.

icon-expand Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram

I dalje imam dane kada se pogledam u ogledalo i pomislim: "Danas baš nisam zadovoljna." Ali onda se sjetim da ni sunce ne sja jednako jako svaki dan, pa ipak svako jutro ponovno izađe. Tako je i s nama. Ne moramo svaki dan izgledati najbolje. Naučila sam da je samopouzdanje odluka da se voliš čak i onda kada nisi u svom najboljem izdanju. Mislim da prava ljepota dolazi iz mira koji čovjek ima sa samim sobom.

Kako izgleda tvoj idealan ljetni dan više aktivan odmor ili potpuni chill uz more?

Moram priznati da obožavam raditi i sretna sam što sam napokon u životnoj fazi u kojoj ne bježim od posla nego se veselim svakom radnom danu. To mi je veliki privilegija jer radim ono što stvarno volim. Ali kada dođe tih nekoliko dana godišnjeg odmora, želim se isključiti. Volim jutarnju kavu uz more, dugo kupanje u plićaku, dobru hranu, i spavanje od 15 sati. Naravno da ću snimati sadržaj za društvene mreže jer je to postao dio mog života i zapravo me veseli i to i je moj život.

icon-expand Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Imaš li već planove za ovo ljeto putovanja, more, odmor ili kombinaciju svega?

Iskreno, još ništa nije potpuno isplanirano. Zato vjerojatno neću ni uzimati godišnji odmor prije kraja kolovoza ili početka rujna. Imam sreću da me prijatelji i prijateljice koji žive na moru ili tamo imaju smještaj stalno zovu da im dođem. Nadam se da ću uspjeti iskombinirati nekoliko dana s njima jer mi je to možda i najvrjednije, provesti kvalitetno vrijeme s ljudima koje volim. Danas mi je puno važnije s kim sam nego gdje sam.

Hoće li u planovima za ljeto biti i vremena za dečka uspijevate li uskladiti obaveze i zajedničke trenutke?