Petra iz 'Braka na prvu' za RTL.hr otkrila: 'Nova godina mi je najgori dan u godini'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić za RTL.hr je otkrila kako provodi blagdane i koji su joj ciljevi u novoj 2025. godini.

''Božić sam kao i svake godine provela s obitelji, niti jedne godine to ne preskačem. Držim do te tradicije: crkva, obitelj, božićni filmovi i hrana. Dok mi je Nova godina najgori dan u godini, možda sam jednu Novu godinu proslavila lijepo... Ima jedno vjerovanje koje mi je baka rekla, a to je da će ti godina biti onakva kakva je Nova godina pa sam se ja tako uvijek trudila da mi bude radna. Uvijek sam radila ili na organizaciji ili na garderobi pa mi je uvijek bila dobra i produktivna noć, a takva mi je onda bila i cijela godina'', objasnila je Petra i dodala kako je prije dvije godine bila dežurna u dnevnoj hitnoj službi.