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Brak na prvu

Petra Meštrić danas slavi 33. rođendan i ima poseban razlog za slavlje: 'Brojni su komentari na ovaj zaokret'

Petra Meštrić, koju gledatelji pamte iz showa 'Brak na prvu', danas slavi 33. rođendan

RTL.hr
20.05.2026 10:52

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' danas slavi rođendan. Posljednjih mjeseci Petra je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je otkrila da je napravila veliki životni zaokret te medicinu zamijenila televizijom. U razgovoru za RTL.hr iskreno je progovorila o odluci koja je mnoge iznenadila, reakcijama okoline, podršci partnera, ali i snovima koje je nosila još od djetinjstva.

"Iskreno, to nije bila impulzivna odluka, nego nešto što sam osjećala cijeli život. Medicina je bila veliki dio mene i na nju sam jako ponosna, ali televizija je uvijek bila moja prva ljubav. Oduvijek sam osjećala da sam osoba koja voli komunikaciju, dinamiku, ljude i prenošenje emocije i poruke publici. Jednostavno sam došla do trenutka kada sam shvatila da ne želim živjeti 'siguran' život ako pritom ne živim ono što stvarno jesam. Ne idem za sigurnosti nego za smislom i snovima. Brojni su komentari na ovaj zaokret, ima ih svakakvih, ali to je valjda dio folklora ovih naših prostora", poručila je Petra.

Dodala je i kako će medicina zauvijek ostati važan dio njezina života, no da je tek sada pronašla ono što je istinski ispunjava.

"Medicina me puno naučila i zauvijek će biti dio mene, ali shvatila sam da nisam osoba koja može funkcionirati samo unutar četiri zida ambulante. Ja trebam ljude, pokret, priču, emociju i kreativnost. Meni je ovaj posao donio osjećaj da sam napokon na svom mjestu", zaključila je Petra.

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