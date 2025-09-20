Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' inspirirala pratitelje iskrenom objavom: 'Radila sam za 16 kuna po satu'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila video na kojem uživa na ljetovanju. U videu je napisala: "Radila sam za 16 kuna po satu."

U opisu objave poručila je: "Ponekad nam je potreban ovakav 'reality check' da vidimo od kud smo počeli i što smo sve prošli... Ja sam zahvalna na svakom iskustvu. A vi, koje ste sve poslove radili i za kolike satnice?"