Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' inspirirala pratitelje iskrenom objavom: 'Radila sam za 16 kuna po satu'

Petra iz 'Braka na prvu' prisjetila se svojih početaka

RTL.hr
20.09.2025 20:00

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' na Instagramu je podijelila video na kojem uživa na ljetovanju. U videu je napisala: "Radila sam za 16 kuna po satu."

U opisu objave poručila je: "Ponekad nam je potreban ovakav 'reality check' da vidimo od kud smo počeli i što smo sve prošli... Ja sam zahvalna na svakom iskustvu. A vi, koje ste sve poslove radili i za kolike satnice?"

Objavom je privukla brojne brojne komentare pratitelja. "Bravo", "I ja sam sa 16 godina počela raditi. I nije mi uopće bilo teško. Tijekom studija sam radila svašta i vikendom", "Dokaz da se trud i dosljednost isplati", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Petra je nedavno na društvenim mrežama otkrila intimnu priču iz privatnog života. "Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim obući običan kupaći. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni", otkrila je Petra.

Inače, Petra i Dario Crnković zajedno su sudjelovali u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. Oboje su nakon toga završili u ozbiljnim vezama, a Dario se nakon toga svega odlučio za sudjelovanje u 'Farmi' gdje je stigao do finala.

Propuštene epizode 'Brak na prvu' možete pogledati na platformi Voyo.

