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Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odrezala šiške nakon 15 godina, pogledajte promjenu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu', ponovno je u centru pažnje

RTL.hr
10.07.2026 11:00

Nakon što je nedavno liječničku kutu zamijenila mikrofonom, Petra Meštrić se sada odlučila i na veliku vizualnu promjenu koja je oduševila njezine pratitelje. Na svom Instagram profilu podijelila je video transformacije kojom se, kako je otkrila, odvažila na frizuru kakvu nije nosila punih petnaest godina.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Simboličan rez za novu karijeru

U samom videu, uzbuđenog i pomalo nervoznog izraza lica, otkrila je i pozadinu odluke: "Odrezala sam šiške nakon 15 godina!" jasno daje do znanja da se radi o promišljenom i velikom koraku. Ova promjena dolazi samo dva mjeseca nakon što je Meštrić napravila značajan zaokret u karijeri. U svibnju 2026. godine napustila je medicinu kako bi se u potpunosti posvetila svojoj prvoj ljubavi, televiziji, i preuzela voditeljsku palicu.

Za svoju transformaciju, Petra je odabrala takozvane "curtain bangs" ili zavjesa šiške, frizuru koja je i u 2026. godini apsolutni hit.

petra meštrić brak na prvu
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