Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' odrezala šiške nakon 15 godina, pogledajte promjenu

Nakon što je nedavno liječničku kutu zamijenila mikrofonom, Petra Meštrić se sada odlučila i na veliku vizualnu promjenu koja je oduševila njezine pratitelje. Na svom Instagram profilu podijelila je video transformacije kojom se, kako je otkrila, odvažila na frizuru kakvu nije nosila punih petnaest godina.

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U samom videu, uzbuđenog i pomalo nervoznog izraza lica, otkrila je i pozadinu odluke: "Odrezala sam šiške nakon 15 godina!" jasno daje do znanja da se radi o promišljenom i velikom koraku. Ova promjena dolazi samo dva mjeseca nakon što je Meštrić napravila značajan zaokret u karijeri. U svibnju 2026. godine napustila je medicinu kako bi se u potpunosti posvetila svojoj prvoj ljubavi, televiziji, i preuzela voditeljsku palicu.

Za svoju transformaciju, Petra je odabrala takozvane "curtain bangs" ili zavjesa šiške, frizuru koja je i u 2026. godini apsolutni hit.