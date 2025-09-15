Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' otkrila rečenicu kojom ju je dečko oborio s nogu: 'Tebi se to ne može dogoditi, ti si uvijek najzgodnija'

Petra svog partnera drži podalje od javnosti te u privatnosti uživa u ljubavi

RTL.hr
15.09.2025 11:28

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić na Instagramu je otkrila čime ju je dečko osvojio. "Kad me pitaju čime me dečko osvojio. Pričamo mi i ja kažem: 'Prijateljica je prekinula s dečkom jer je pričao s nekom drugom curom koja je bila najzgodnija u prostoriji.' A on meni: 'Tebi se to ne može dogoditi, jer ti si najzgodnija u koju god prostoriju uđeš'", poručila je Petra u novoj objavi.

Petra, Brak na prvu
Petra, Brak na prvu FOTO: Instagram

Petra svog partnera drži podalje od javnosti, no u svibnju je otkrila da joj je za rođendan poklonio luksuzni automobil.

"Luksuzni automobil bio je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol svega kroz što sam prošla da bih stigla do ovog trenutka. Moji počeci bili su skromni – studentski dani ispunjeni učenjem i raznim poslovima po kafićima, gdje sam radila kako bih si mogla priuštiti osnovne stvari. Istovremeno sam uspješno održavala ocijene na Medicinskom fakultetu u Rijeci i bila dobitnica stipendije. Tu je i moja borba s kilogramima, izazov kroz koji sam prošla s puno truda i discipline, ali i s nevjerojatnim osjećajem ponosa kada sam postigla svoj cilj", poručila je i dodala:

Petra Meštrić
Petra Meštrić FOTO: Privatan album

"Puno je tu bilo neprospavanih noći, trenutaka nesigurnosti i borbe da se dokažem. No, upravo su ti izazovi oblikovali ono što sam danas.

Ovaj poklon nije samo automobil; za mene je to priznanje za sav trud, strast i upornost koju sam uložila u svaki korak svog puta. Podsjetnik da se svaki napor isplati i da su granice samo one koje si sami postavimo."

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

Brak na prvu Petra Meštrić
Brak na prvu

Jeannette iz 'Braka na prvu' otkrila da se vratila u Francusku: 'Srce mi je ostalo u Hrvatskoj. Ovo će me držati idućih 100 godina'

Moglo bi te zanimati

Odmor na Mykonosu! Petra iz 'Braka na prvu' oduševila fotkama u bikiniju: 'Sad objavljujem slike kakve sam nekad mogla samo gledati kod drugih'

Intimna ispovijest! Petra iz 'Braka na prvu' priznala: 'Trebalo mi je pola života da obučem kupaći'

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pozirala u bordo bikiniju: 'Što ono kažu za ženu na brodu?'

Petra Meštrić za RTL.hr prokomentirala Darijev ulazak u finale: 'Želim da pobijedi da mogu reći da mi je bivši muž pobjednik 'Farme'

Petra Meštrić odgovorila na pitanje koje joj stalno postavljaju: 'To je moja osobna odluka...'

Petra iz 'Braka na prvu' i Polina iz 'Gospodina Savršenog' zablistale u centru Zagreba, komplimenti ne prestaju: 'Prelijepe ste'