Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' otkrila rečenicu kojom ju je dečko oborio s nogu: 'Tebi se to ne može dogoditi, ti si uvijek najzgodnija'

Bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Petra Meštrić na Instagramu je otkrila čime ju je dečko osvojio. "Kad me pitaju čime me dečko osvojio. Pričamo mi i ja kažem: 'Prijateljica je prekinula s dečkom jer je pričao s nekom drugom curom koja je bila najzgodnija u prostoriji.' A on meni: 'Tebi se to ne može dogoditi, jer ti si najzgodnija u koju god prostoriju uđeš'", poručila je Petra u novoj objavi.

Petra svog partnera drži podalje od javnosti, no u svibnju je otkrila da joj je za rođendan poklonio luksuzni automobil.

"Luksuzni automobil bio je predivno iznenađenje mog partnera, ali i simbol svega kroz što sam prošla da bih stigla do ovog trenutka. Moji počeci bili su skromni – studentski dani ispunjeni učenjem i raznim poslovima po kafićima, gdje sam radila kako bih si mogla priuštiti osnovne stvari. Istovremeno sam uspješno održavala ocijene na Medicinskom fakultetu u Rijeci i bila dobitnica stipendije. Tu je i moja borba s kilogramima, izazov kroz koji sam prošla s puno truda i discipline, ali i s nevjerojatnim osjećajem ponosa kada sam postigla svoj cilj", poručila je i dodala: