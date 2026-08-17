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Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pješačila do Marije Bistrice: 'Ispunila sam si želju iz djetinjstva'

Poznata influencerica i liječnica Petra Meštrić, koja je nedavno medicinsku karijeru zamijenila onom televizijskom, na blagdan Velike Gospe ispunila je svoju dugogodišnju želju

RTL.hr
17.08.2026 20:00

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' s pratiteljima na Instagramu podijelila je detalje svog hodočašća u Mariju Bistricu.

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Put dug više od 37.000 koraka

U videu koji je objavila, Meštrić je sažela cijelo iskustvo pješačenja do jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Putovanje je započela po noći iz Zagreba, a video prikazuje sve etape, od gradskih ulica Dubrave i Sesveta, preko seoskih puteva, pa sve do šumskih staza hodočasničkog puta. Snimke otkrivaju i detaljnu pripremu, od energetskih napitaka i grickalica do flastera, a zaslon mobitela na kraju je pokazao impresivnu brojku od 37.184 prijeđena koraka. "Ispunila sam si želju iz djetinjstva", napisala je kratko u opisu, zahvalivši prijateljici koja joj se pridružila u ovom izazovu.

Dolazak u Mariju Bistricu, ispunjenu tisućama vjernika koji tradicionalno hodočaste na blagdan Velike Gospe, zabilježen je snimkama prepunog trga ispred bazilike.

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Brak na prvu

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