Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pokazala vitku figuru u odvažnoj haljini zmijskog uzorka

Petra Meštrić pozirala je u svečanoj, sjajnoj haljini u zeleno-žutim tonovima s izraženim zmijskim uzorkom, a kombinacija kroja i materijala dodatno je naglasila njezinu vitku figuru.

Haljina upečatljivog sjaja i uzorka djelovala je kao klasičan "statement" komad i dizajn koji ne prolazi nezapaženo. U kadru koji je podijelila, Petra je istaknula dugu plavu kosu koja dodatno pojačava kontrast s intenzivnim tonovima odjevne kombinacije.

Petra Meštrić publici je postala poznata kroz sudjelovanje u showu 'Brak na prvu', gdje je skrenula pažnju svojim otvorenim pristupom, komunikacijom i izraženim stavovima u odnosima.

Nakon showa nastavila je graditi prisutnost na društvenim mrežama, gdje često objavljuje modne i lifestyle trenutke, uz naglasak na estetiku, putovanja i osobni stil.