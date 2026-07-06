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Brak na prvu

Petra Meštrić iz 'Braka na prvu' pokazala vitku figuru u odvažnoj haljini zmijskog uzorka

Bivša sudionica showa 'Brak na prvu' pojavila se u novom glamuroznom izdanju koje je odmah privuklo pažnju na društvenim mrežama

RTL.hr
06.07.2026 18:00

Petra Meštrić pozirala je u svečanoj, sjajnoj haljini u zeleno-žutim tonovima s izraženim zmijskim uzorkom, a kombinacija kroja i materijala dodatno je naglasila njezinu vitku figuru.

Glamur u fokusu: snažan modni statement

Haljina upečatljivog sjaja i uzorka djelovala je kao klasičan "statement" komad i dizajn koji ne prolazi nezapaženo. U kadru koji je podijelila, Petra je istaknula dugu plavu kosu koja dodatno pojačava kontrast s intenzivnim tonovima odjevne kombinacije.

Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram
Petra Meštrić, Brak na prvu
Petra Meštrić, Brak na prvu FOTO: Instagram

Od televizijskog showa do lifestyle imidža

Petra Meštrić publici je postala poznata kroz sudjelovanje u showu 'Brak na prvu', gdje je skrenula pažnju svojim otvorenim pristupom, komunikacijom i izraženim stavovima u odnosima.

Nakon showa nastavila je graditi prisutnost na društvenim mrežama, gdje često objavljuje modne i lifestyle trenutke, uz naglasak na estetiku, putovanja i osobni stil.

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